La Liga Paranaense de Fútbol reinaugura su histórica sede con un acto institucional

Este viernes, desde las 19, se reinagurará la sede de la Liga Paranaense de Fútbol, sita en calle Córdoba 53 de la capital entrerriana.

La Liga Paranaense de Fútbol (LPF) vivirá una jornada histórica este viernes 24 de julio, cuando desde las 19 reinaugure oficialmente su renovada sede de calle Córdoba 53, en un acto que reunirá a dirigentes del fútbol argentino, autoridades provinciales y municipales, representantes de federaciones y ligas de la Región Litoral Sur, además de clubes afiliados e invitados especiales.

La ceremonia contará con la presencia de autoridades del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dirigentes de las federaciones y ligas de Santa Fe y Entre Ríos, funcionarios y la Banda de Música de la Policía de la Provincia de Entre Ríos, que acompañará el ingreso de las banderas, la interpretación del Himno Nacional Argentino, la Marcha de Entre Ríos y el tradicional corte de cintas.

Con motivo de la ceremonia, entre las 18 y las 21 se dispondrán cortes de tránsito en calle Córdoba, entre 25 de Junio y Urquiza, donde se instalarán un escenario y sillas para el público. La medida fue autorizada por la Municipalidad de Paraná.

La recuperación de la sede de calle Córdoba 53 representa un paso trascendental para la institución y la preservación de uno de los edificios más emblemáticos del fútbol paranaense.

La primera sede de la LPF funcionó en las instalaciones del desaparecido Club Gimnasia y Esgrima, sobre calle San Martín 321. Posteriormente, el entonces presidente Francisco Perette adquirió el inmueble de Córdoba 53 y lo donó a la entidad, convirtiéndolo desde entonces en un símbolo de la historia del fútbol capitalino.

"Disfruten de su casa", pidió el presidente de la Liga Paranaense de Fútbol

El presidente de la LPF y delegado del Consejo Federal de AFA, Alejandro Schneider, expresó su satisfacción por la concreción de la obra.

"Estamos muy felices de volver a nuestra casa y que los clubes puedan disfrutarla. Hace dos años que comenzamos este trabajo con mucho cariño y esfuerzo. Se van a sorprender con cómo quedó renovado el edificio principal. Es el fruto del esfuerzo de todos", señaló.

Schneider explicó que la remodelación fue posible gracias a los recursos generados por los eventos deportivos realizados en el predio de la Liga, aportes privados y una importante colaboración del presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino, quien donó el mobiliario del edificio.

"Seguiremos creciendo encolumnados a la gestión del presidente de la AFA, Claudio Tapia", agregó.

El dirigente destacó además el crecimiento institucional que ha experimentado la Liga en los últimos años, mencionando la implementación del Sistema COMET en todas las categorías (único en el país), la incorporación de nuevas tecnologías y la organización de competencias como Promesas y la Copa Túnel junto a Santa Fe, entre otros.

"Nos faltaba la infraestructura para poder recibir a todos en un lugar cómodo y moderno. Era una cuenta pendiente que hoy podemos cumplir", afirmó.

Durante el acto, Schneider anticipó que se realizará "un importante anuncio" que representará un nuevo paso en el crecimiento institucional de la Liga Paranaense de Fútbol.