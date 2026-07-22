La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre y está dirigida a escritores mayores de 18 años de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires

La Comuna de Pueblo Alvear y Aldea San Francisco lanzó la convocatoria al certamen literario "Pueblo Alvear: Donde el río besa la tierra" , una propuesta que busca promover la identidad cultural de la localidad a través de la escritura. La inscripción permanecerá abierta desde el 15 de julio hasta el 15 de septiembre de 2026 .

Convocan a un certamen literario para celebrar los 148 años de Pueblo Alvear y Aldea San Francisco

La iniciativa se enmarca en la celebración de los 148 años de Pueblo Alvear y Aldea San Francisco y está coordinada por la profesora María Rosa Gianello , con la colaboración de la profesora Patricia Delaloye .

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El concurso está destinado a escritoras y escritores mayores de 18 años residentes en Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, quienes podrán presentar una única obra inédita en alguna de las tres categorías: Poesía, Cuento Corto o Ficción Histórica.

En el caso de la poesía, los textos no deberán superar los 20 versos, mientras que los cuentos cortos y las ficciones históricas tendrán un máximo de 700 palabras. Cada género será evaluado de manera independiente.

Si bien la temática es libre, las obras deberán reflejar aspectos vinculados al patrimonio natural, histórico, social o cultural de Pueblo Alvear. Entre los ejes propuestos figuran el antiguo puerto, el río Paraná, las barrancas, el monte nativo, los pobladores originarios, las tradiciones, la vida cotidiana, las mujeres del pueblo, la flora y la fauna, las comidas típicas, el cementerio de San Francisco, la capilla San Antonio de Padua, las bajadas, las canteras y distintos personajes e historias que forman parte de la identidad local.

Premios y publicación

El certamen otorgará dos premios por cada género. Los primeros puestos recibirán libros de reconocidos autores entrerrianos y la publicación de sus obras en medios de comunicación de alcance provincial. Los segundos premios también obtendrán libros.

Además, todas las obras que cumplan con las bases integrarán una antología en formato libro, y la organización adelantó que habrá otros reconocimientos a definir.

Cómo participar

Las obras deberán enviarse exclusivamente por correo electrónico a [email protected] en formato Word, con letra Arial 12 e interlineado de 1,5. Junto al texto deberán consignarse nombre y apellido, domicilio, un currículum abreviado de hasta seis líneas, teléfono y correo electrónico.

El jurado estará integrado por Roberto Romani y Sandra Galarza, de Entre Ríos; Celina Cámpora y Sergio Soler, de Buenos Aires; y Jesica Mijalek, también de Entre Ríos.

La ceremonia de premiación se realizará durante octubre de 2026 en la sede de la Comuna de Pueblo Alvear y Aldea San Francisco, en el marco de un mate/té literario, cuya fecha será informada oportunamente.

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