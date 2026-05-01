México se alista para el Mundial 2026 con tres estadios renovados

México se prepara para hacer historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la modernización de tres estadios emblemáticos.

México avanza en los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde será uno de los países anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá. Como parte de este histórico evento, el país contará con tres sedes principales: el Estadio Azteca, el Estadio BBVA y el Estadio Akron, todos actualmente en proceso de modernización para cumplir con los estándares internacionales de la FIFA.

Las obras de renovación incluyen mejoras en conectividad digital, ampliación de zonas VIP y la incorporación de tecnología de última generación para optimizar la experiencia de los aficionados. En conjunto, estos recintos superarán una capacidad total de 180,000 espectadores, consolidando a México como un escenario clave del torneo.

El Estadio Azteca, uno de los recintos más emblemáticos del fútbol mundial, destaca por su capacidad superior a los 87,000 asistentes y por su historia: será el primer estadio en albergar tres inauguraciones de Copas del Mundo, tras haber sido sede en 1970 y 1986. Se prevé que ahí se celebre el partido inaugural el jueves 11 de junio de 2026.

Por su parte, el Estadio BBVA, inaugurado en 2015 y conocido como “El Gigante de Acero”, cuenta con una capacidad superior a 53,000 personas y es reconocido por su diseño moderno y sustentable.

En Guadalajara, el Estadio Akron, casa del Club Deportivo Guadalajara, ofrece un aforo cercano a los 49,000 espectadores y también ha sido objeto de mejoras en infraestructura y hospitalidad.

Con estos avances, México se prepara para recibir a miles de aficionados de todo el mundo en una edición histórica del torneo, que por primera vez contará con 48 selecciones participantes.