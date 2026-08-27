El cronograma de pagos en Entre Ríos para activos y pasivos provinciales comenzará el próximo martes y se extenderá hasta el 8 de septiembre.

El martes inicia el cronograma de pagos a la administración pública provincial.

El cronograma de pagos en Entre Ríos para activos y pasivos de la administración pública provincial comenzará el martes 1º de septiembre, con la acreditación de los haberes correspondientes al primer tramo.

En la primera jornada cobrarán quienes perciban hasta $990.000. En tanto que, al día siguiente será el turno de los haberes comprendidos entre $990.001 y $1.290.000.

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El jueves, en tanto, recibirán sus haberes los que cobran entre $1.290.001 y $1.480.000, mientras que el viernes cobrarán desde $1.480.001 hasta $1.790.000.

Para el tramo siguiente, es decir el que va desde $1.790.001 y $2.390.000, la fecha de pago es el lunes 7 de septiembre, de todos modos la acreditación estará disponible desde el sábado anterior.

Por último, el martes 8 de septiembre se completará el cronograma con los activos y pasivos cuyos haberes se ubiquen entre $2.390.001 en adelante.