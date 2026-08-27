Por el fenómeno de El Niño refuerzan la limpieza en la Autovía 14

La concesionaria de la Autovía 14 profundizaron las tareas de limpieza ante la llegada de El Niño y las dificultades que presentarían las lluvias.

Realizan tareas de limpieza para impedir que el agua se acumule en la calzada.

La concesionaria reforzó las tareas de limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de los sistemas de desagüe a lo largo de todo el corredor de la Autovía 14, ante la posibilidad de períodos de lluvias abundantes.

Autovía del Mercosur intensificó los trabajos preventivos de mantenimiento y limpieza del sistema de drenaje a lo largo de todo el corredor vial, frente a los pronósticos meteorológicos que anticipan condiciones asociadas al fenómeno El Niño y la posibilidad de registrarse períodos con precipitaciones de mayor intensidad.

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Las acciones forman parte de un plan de mantenimiento que, según informó la concesionaria, se desarrolla desde el inicio de la gestión y tiene como objetivo recuperar y preservar la capacidad de escurrimiento del agua, reduciendo los riesgos que pueden generar las lluvias intensas sobre la infraestructura vial.

En las últimas semanas, y como medida preventiva frente al escenario meteorológico previsto, se reforzaron las cuadrillas y se intensificaron las intervenciones sobre sumideros, alcantarillas, desagües y drenajes de calzada.

A su vez, se llevan adelante tareas de limpieza y acondicionamiento de cunetas, banquinas y zonas de préstamo, con el objetivo de garantizar que el agua pueda escurrir correctamente durante episodios de precipitaciones abundantes.

Los trabajos incluyen el retiro de sedimentos, vegetación, residuos y otros elementos que puedan generar obstrucciones en los sistemas de drenaje. En aquellos sectores donde la acumulación de material requiere una intervención de mayor magnitud, las tareas se realizan mediante equipos y maquinaria vial.

Mantenimiento y limpieza de la Autovía 14

Desde Autovía del Mercosur destacaron que el mantenimiento adecuado de los sistemas de drenaje es fundamental para favorecer una rápida evacuación del agua durante lluvias intensas. El objetivo es evitar acumulaciones sobre la calzada y contribuir a mantener las condiciones de seguridad y transitabilidad en las diferentes rutas que integran la concesión.

Las intervenciones se realizan de manera programada en distintos sectores del corredor y se refuerzan especialmente en aquellos puntos previamente identificados como sensibles ante precipitaciones de mayor intensidad.

La concesionaria indicó que continuará con el esquema preventivo y con el seguimiento de las condiciones meteorológicas para determinar la necesidad de intensificar nuevas intervenciones.

Desde la empresa señalaron que el objetivo es mantener operativos los sistemas de desagüe y anticiparse a posibles complicaciones derivadas de episodios de lluvias abundantes.