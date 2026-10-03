El arquitecto Fernando Ponce brindará una charla con merienda el miércoles 7 de octubre, a beneficio del Rotary Club de Paraná Plaza.

"Paraná en el tiempo": una charla para recorrer la historia de la ciudad a través de fotografías.

En el marco de las actividades por los 200 años de Paraná, el próximo miércoles 7 de octubre, a las 17, se realizará la charla y merienda “Paraná en el tiempo”, a cargo del arquitecto Fernando Ponce.

La propuesta tendrá lugar en el hotel Howard Johnson Mayorazgo y busca acercar a los participantes a distintos aspectos de la historia de la ciudad a través de un recorrido fotográfico.

Durante el encuentro se abordarán edificios, calles y monumentos, además de personajes, acontecimientos, visitas y distintos momentos que tuvieron a Paraná como escenario.

Una actividad con fines solidarios en Paraná

La jornada será organizada a total beneficio del Rotary Club de Paraná Plaza, que destinará lo recaudado a sus iniciativas institucionales.

Las personas interesadas en participar pueden realizar reservas y obtener mayor información a través de los teléfonos 154 283531, 154 179802 y 156 111241.

La actividad propone combinar historia, patrimonio y encuentro en el marco de la celebración por los 200 años de la capital entrerriana.