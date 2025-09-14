El Club Ministerio organiza una exhibición de box para festejar sus 103 años

El Club Atlético Talleres Ministerio de Obras Públicas de Paraná fue fundado el 15 de septiembre de 1922. En ese marco, celebrarán con una exhibición de boxeo con la participación de escuelas. Con entrada libre y gratuita, para fomentar el deporte en los barrios.

Desde la Comisión Directiva del Club Atlético Talleres Ministerio invitan a la comunidad a participar de una exhibiciones de box, con la participación de escuelas y profesores, que enseñan el deporte en la capital provincial. El mismo estará coordinado por el Sr. Ezequiel Luciani, técnico de la Escuela Municipal de Boxeo de la institución. Será este lunes de 15 a 18, con entrada libre y gratuita en el gimnasio del club Ministerio (Liniers, 395).

Los chicos que asisten en su mayoría pertenecen a hogares cuya familia son de escasos recursos y con necesidades básicas insatisfechas, procedentes de los barrios Puerto Nuevo, Puerto Viejo, El Morro, Villa Almendral, Macarone, Puerto Sánchez, Yatay, Toma nueva, Toma Vieja, Los Arenales, Nueva Ciudad, José Hernández y de otros lugares de la ciudad de Paraná.

Comunicado oficial

En el comunicado, expresaron que "debido a la situación económica imperante, nuestro club de barrio como otros tantos, participa en torneos oficiales únicamente con categorías infantiles. Hemos preferido deponer algunas categorías antes de poner en peligro el patrimonio de la institución. Se continúa con la Práctica de Mamis Jockey en el campo de deportes. Se prosigue trabajando en el gimnasio de boxeo con la Escuela Municipal de Boxeo, gimnasia recretiva y preparación de futuros boxeadores". En ese marco, agradecieron la colaboración de socios, jugadores, técnicos, colaboradores y familiares; agradecieron a quienes han sostenido durante 103 años este club barrial y concluyeron: "Adherimos desde el principio el NO a las SAD".