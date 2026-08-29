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Marc Márquez se llevó el Sprint en Aragón

Con la Ducati el español Marc Márquez fue el vencedor del Sprint de Moto GP en el Gran Premio de Aragón. Lo siguió su hermano Alex.

29 de agosto 2026 · 17:11hs
El español demostró el buen andar de la Ducati para festejar este sábado.

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Marc Márquez logró otra victoria en Moto GP a bordo de la Ducati, al tomar la vanguardia luego de una maniobra precisa para superar en el primer frenaje de la carrera Sprint a Marco Bezzecchi (Aprilia) quien no pudo defenderse y también fue superado por Álex Márquez (Ducati), quedando allí sellado el resultado del podio en MotorLand Aragón.

Marc Márquez venció en el sprint.

Marc Márquez venció en el sprint.

Marc Márquez consiguió establecer un fuerte ritmo para tomar diferencias de Álex, y celebrar por tercer año consecutivo en la competencia sabatina del Gran Premio de Aragón y con ello llegar a veinte triunfos para ser el máximo referente de esta instancia. Además, ahora ocupa el tercer puesto del campeonato ante la ausencia de Ai Ogura (se lesionó una mano y es reemplazado en esta 13ª fecha por Lorenzo Salvadori).

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Detrás de ellos arribaron Pedro Acosta (KTM) y el líder del campeonato Jorge Martín (Aprilia) quienes durante los primeros giros de los once recorridos se midieron con Fabio Di Giannantonio (Ducati) hasta que este tuvo una caída y quedó marginado de continuar en pista. Sexto terminó Fermín Aldeguer (Ducati) superando a metros de la meta a Diogo Moreira (Honda), con el cual integró un pelotón que completaron Raúl Fernández (Aprilia), Johann Zarco (Honda) y Jack Miller (Yamaha).

A qué hora se larga el Moto GP este domingo

En el campeonato, Martín suma 246 puntos y es escoltado por Bezzecchi a 29, M. Márquez a 33 y Ogura a 42. Este domingo, la carrera principal del GP aragonés se largará a la hora 9 de Argentina, sobre 23 vueltas en la pista de 5.077 metros.

Marc Márquez MotoGP Marco Bezzecchi
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