Marcelo Graff, el empresario que subió las escaleras con un lente

Marcelo Guillermo Graff tiene varias pasiones como la fotografía, su familia y la empresa. ¿Es feliz? Mucho. "Gracias a Dios tengo una muy linda familia, un buen trabajo, tengo buenos amigos, he podido compartir y he estado en un montón de actividades para tratar de devolver todo lo que he recibido de la sociedad", expresó conmovido a UNO. Graff tiene una gran familia compuesta por su esposa María Eugenia Wilson con quien comparte su vida desde el año 1993: "Más de 30 años juntos, gracias a Dios. Una gran persona, una gran compañera que me ha bancado a lo largo de todos estos años y que me dio cuatro hermosos hijos". Con ella tuvo cuatro hijos varones, todos estudiantes y jugadores de rugby, de edades que van de los 17 a los 27 años. Así mismo, espera que a futuro ellos puedan sumarse a la empresa familiar, tal y como lo hizo uno de sus sobrinos. "Uno es programador, que ahora está perfeccionando su inglés en Irlanda, que se acaba de ir casualmente hace unos días. Arturo está en diseño industrial y Máximo está haciendo una carrera relacionada a la administración y a las ventas. Cristóbal está mirando un poquito el tema de las relaciones internacionales. Quiero que elijan con total libertad", confesó.