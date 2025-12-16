Mar de Sueños abre la temporada de verano el sábado 20 de diciembre

El Complejo Turístico Mar de Sueños, ubicado en el Acceso Norte de Paraná, dará inicio a su temporada de verano el sábado 20 de diciembre

El Complejo Turístico Mar de Sueños , ubicado en el Acceso Norte de Paraná, dará inicio a su temporada de verano el sábado 20 de diciembre, con su parque acuático y una propuesta integral de entretenimiento, alojamiento y actividades para todas las edades.

El parque acuático funcionará de diciembre a marzo y cuenta con cinco piletas de diferentes tamaños y profundidades , equipadas con toboganes y juegos acuáticos. Los distintos sectores fueron diseñados para niños, adolescentes y adultos, lo que permite una experiencia compartida para grupos familiares y visitantes de distintas edades.

El complejo permite pasar el día y autoriza el ingreso con heladeras portátiles con alimentos y bebidas, aunque no se permite el ingreso de bebidas alcohólicas ni envases de vidrio. Los precios de las entradas y las promociones vigentes se pueden consultar a través del canal de WhatsApp del establecimiento.

Además del parque acuático, Mar de Sueños ofrece la posibilidad de vivir mini vacaciones dentro del predio, con distintas modalidades de alojamiento y pase libre al parque durante la temporada de verano. El complejo cuenta con servicio de gastronomía y brinda asesoramiento turístico para complementar la estadía con actividades, experiencias y eventos que se desarrollan en la ciudad.

Mar de Sueños

Entre las opciones de alojamiento se encuentran las cabañas de madera, ubicadas dentro del complejo, con capacidad de dos a ocho personas. Están equipadas con heladera, microondas, vajilla, aire acondicionado, calefacción y estacionamiento, e incluyen acceso libre al parque acuático durante el verano. También dispone de bungalows, situados en un entorno natural cercano al predio, con capacidad para hasta ocho personas, parrilla, quincho y estacionamiento.

Mar de Sueños también desarrolla planes especiales para delegaciones y escuelas primarias, que incluyen parque acuático, circuito seco, alojamiento y gastronomía. Estas propuestas tienen vigencia en octubre, noviembre y diciembre, con alternativas de uno, dos o tres días. El alojamiento se realiza en cabañas dentro del predio —con opción de campamento— y contempla ropa blanca, baño privado, televisión, aire acondicionado y sistema de seguridad con vigilancia permanente.

Las actividades están organizadas para aprovechar cada momento de la estadía y se complementan con un régimen de comidas completo, que incluye desayuno buffet, almuerzo, cena y meriendas.

El complejo se encuentra en Bazán y Bustos, esquina Carlos Darwin (Acceso Norte), en Paraná. Para consultas y reservas, se puede contactar por WhatsApp al 343 415-0887, por correo electrónico a [email protected] o a través del sitio web mardesueños.com.ar.