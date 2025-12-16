Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Mar de Sueños

Mar de Sueños abre la temporada de verano el sábado 20 de diciembre

El Complejo Turístico Mar de Sueños, ubicado en el Acceso Norte de Paraná, dará inicio a su temporada de verano el sábado 20 de diciembre

16 de diciembre 2025 · 14:04hs
El Complejo Turístico Mar de Sueños, ubicado en el Acceso Norte de Paraná, dará inicio a su temporada de verano el sábado 20 de diciembre, con su parque acuático y una propuesta integral de entretenimiento, alojamiento y actividades para todas las edades.

El parque acuático funcionará de diciembre a marzo y cuenta con cinco piletas de diferentes tamaños y profundidades, equipadas con toboganes y juegos acuáticos. Los distintos sectores fueron diseñados para niños, adolescentes y adultos, lo que permite una experiencia compartida para grupos familiares y visitantes de distintas edades.

El complejo permite pasar el día y autoriza el ingreso con heladeras portátiles con alimentos y bebidas, aunque no se permite el ingreso de bebidas alcohólicas ni envases de vidrio. Los precios de las entradas y las promociones vigentes se pueden consultar a través del canal de WhatsApp del establecimiento.

Además del parque acuático, Mar de Sueños ofrece la posibilidad de vivir mini vacaciones dentro del predio, con distintas modalidades de alojamiento y pase libre al parque durante la temporada de verano. El complejo cuenta con servicio de gastronomía y brinda asesoramiento turístico para complementar la estadía con actividades, experiencias y eventos que se desarrollan en la ciudad.

Entre las opciones de alojamiento se encuentran las cabañas de madera, ubicadas dentro del complejo, con capacidad de dos a ocho personas. Están equipadas con heladera, microondas, vajilla, aire acondicionado, calefacción y estacionamiento, e incluyen acceso libre al parque acuático durante el verano. También dispone de bungalows, situados en un entorno natural cercano al predio, con capacidad para hasta ocho personas, parrilla, quincho y estacionamiento.

Mar de Sueños también desarrolla planes especiales para delegaciones y escuelas primarias, que incluyen parque acuático, circuito seco, alojamiento y gastronomía. Estas propuestas tienen vigencia en octubre, noviembre y diciembre, con alternativas de uno, dos o tres días. El alojamiento se realiza en cabañas dentro del predio —con opción de campamento— y contempla ropa blanca, baño privado, televisión, aire acondicionado y sistema de seguridad con vigilancia permanente.

Las actividades están organizadas para aprovechar cada momento de la estadía y se complementan con un régimen de comidas completo, que incluye desayuno buffet, almuerzo, cena y meriendas.

El complejo se encuentra en Bazán y Bustos, esquina Carlos Darwin (Acceso Norte), en Paraná. Para consultas y reservas, se puede contactar por WhatsApp al 343 415-0887, por correo electrónico a [email protected] o a través del sitio web mardesueños.com.ar.

