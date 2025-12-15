Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Otaku

Día Mundial del Otaku: cómo surgió y qué representa esta celebración

La comunidad Otaku adoptó el 15 de diciembre como su día a partir de un artículo. Se trata de una celebración que une a fanáticos de la cultura japonesa

15 de diciembre 2025 · 10:10hs
Cada 15 de diciembre se celebra el Día Mundial del Otaku, una fecha dedicada a homenajear a quienes disfrutan del animé, el manga, el cosplay y, en general, de la cultura popular japonesa. Aunque no se trata de una conmemoración oficial, su celebración se extendió por todo el mundo y cobra fuerza en las redes sociales, donde los fans comparten ilustraciones, colecciones, disfraces y todo tipo de contenidos.

El fenómeno Otaku comenzó a tomar forma a fines de la década de 1970 y, con el paso del tiempo, ha ganado cada vez más adeptos. De hecho, hoy conforma una comunidad global que encuentra en convenciones, eventos y plataformas digitales un espacio para expresarse y conectarse con otros.

Los apasionados de la cultura japonesa comparten en este día sus particulares colecciones, disfraces y detalles relacionados a este movimiento. Si bien la fecha suele relacionarse con la publicación del artículo de Akio Nakamori, quien popularizó el término Otaku, no existe una certeza absoluta sobre su origen. Lo más aceptado es que la comunidad internacional adoptó el 15 de diciembre de manera espontánea a través de las redes sociales.

Cabe remarcar que, con el tiempo, esta celebración también pasó a reflejar las transformaciones del término: de tener un sentido negativo y asociado a la obsesión, a convertirse en una identidad cultural que hoy reivindican millones de fans en todo el mundo.

¿Por qué se celebra el Día del Otaku el 15 de diciembre?

Existen varias teorías sobre el origen de esta fecha, pero la más difundida vincula su elección con el artículo “La ciudad está llena de otakus”, escrito por Akio Nakamori para la revista Manga Burikko. En ese texto, publicado en diciembre de 1983, el periodista describía a los jóvenes fanáticos del animé, señalando rasgos comunes como evitar los recreos, pasar mucho tiempo en interiores o dedicar largas horas a actividades como el shogi o los videojuegos.

Este artículo marcó un antes y un después, porque fue allí donde Nakamori decidió llamar a esta comunidad “otakus”, argumentando que los términos utilizados hasta ese momento, como “maniáticos”, “fanáticos” o “Nekura-zoku” (“la tribu sombría”), no reflejaban adecuadamente lo que representaban. Su propuesta terminó dando nombre a un movimiento cultural que luego se expandiría a nivel mundial.

Aunque no existe una confirmación oficial, se cree que la comunidad global adoptó el 15 de diciembre como Día del Otaku en conmemoración a esa publicación. Con el tiempo, la fecha se difundió a través de redes sociales y eventos de fandom, y se consolidó como un momento para celebrar la cultura del animé, el manga y el cosplay.

La historia del término Otaku

Inicialmente, la palabra se utilizaba para describir a personas con intereses considerados obsesivos. De hecho, a fines de la década de 1980, especialmente entre 1988 y 1989, el término adquirió una fuerte connotación negativa debido a que los medios japoneses lo asociaron al caso de Tzutomu Miyazaki. Se trató de un asesino serial que era aficionado al anime, lo que llevó a que el término Otaku se usara de manera peyorativa.

Con la llegada de los años 2000, el concepto empezó a resignificarse. La expansión internacional del manga y el animé, junto con el crecimiento de la industria del entretenimiento japonés, contribuyó a que “otaku” adoptara un sentido positivo, asociado a la creatividad, la producción cultural y el entusiasmo de sus fanáticos.

Aunque en Japón el término aún conserva parte de su connotación original relacionada con la obsesión, a nivel global se utiliza para describir a quienes sienten una fuerte afición por el manga, el animé, los videojuegos y el cosplay.

