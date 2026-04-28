Con la llegada de los primeros fríos a Entre Ríos comenzaron las consultas por la vacunación antigripal. Para privados cuesta 67.700 pesos.

El frío se instaló en Entre Ríos y comenzaron las consultas por la vacunación antigripal.

El otoño se convirtió de un día para el otro, en el preludio del invierno. Con el termómetro marcando mínimas que obligaron a desempolvar abrigos en toda la región, la preocupación por las enfermedades respiratorias volvió a ocupar un lugar importante en la ciudadanía. Este fenómeno climático, que trajo un frío intenso ayer, alertó sobre la inmunización.

Desde el Ministerio de Salud de la provincia y los centros de salud municipales de Paraná, se confirmó que la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, lanzada formalmente hace algunas semanas, ha entrado en su fase de mayor intensidad. Si bien las dosis están disponibles desde hace tiempo, es la sensación térmica la que suele movilizar a los que esperan que el invierno comience a acercarse formalmente en el almanaque.

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La vacunación antigripal en Entre Ríos

La preocupación no es menor. Cabe recordar que a principios de enero ya se había detectado el primer caso de Gripe A (subvariante H3N2) en la provincia, lo que puso en alerta al sistema de vigilancia epidemiológica. La vacuna actual está diseñada precisamente para cubrir las cepas que circulan en esta temporada 2026, buscando reducir las hospitalizaciones y complicaciones graves. En este marco, en los centros de salud y hospitales públicos, la vacunación es gratuita y obligatoria para los llamados “grupos de riesgo”, que incluyen: personal de salud, personas gestantes y puérperas (en cualquier trimestre del embarazo).

Además de niños y niññas de 6 a 24 meses y mayores de 65 años, los que no requieren orden médica y en muchos casos pueden combinarla con la dosis contra el neumococo.

Por último, está destinada para personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo: (diabetes, enfermedades cardíacas o respiratorias, inmunosupresión), quienes deben presentar certificado médico.

El movimiento en farmacias de Entre Ríos

Para aquellos que no integran los grupos de riesgo o prefieren la vía privada, el escenario presenta los desafíos propios de la coyuntura económica. Según un relevamiento realizado por UNO en farmacias de la capital provincial, el costo de la dosis particular ronda los 67.700 pesos. “No tenemos stock en este momentos, en las últimas semanas ingresaron 50 unidades de las cuales ya fueron aplicadas”, comentaron desde una farmacia del microcentro paranaense.

A pesar del precio, el flujo de ventas es sostenido, traccionado en gran parte por los descuentos de las obras sociales. Los afiliados a PAMI, por ejemplo, mantienen la gratuidad y el acceso simplificado en las farmacias habilitadas de la Red PAMI, un punto clave para evitar la saturación de los hospitales públicos.

—¿La gente espera los primeros fríos para consultar?

—No, la verdad que no. La gente empieza a consultar sobre la vacuna desde febrero aproximadamente, cuando todavía hace bastante calor.

—¿Le hacen pedidos a la compañía o cómo funciona ese tema?

—A nivel compañía mandan a cada farmacia, no realizamos los pedidos de las vacunas.

Y agregó: “La compañía analiza la cantidad en vacunas según la demanda del año anterior”.

Y aclaró: “De todos modos, en el caso de nuestra farmacia el frío no influye, ya que la mayoría de las personas que se aplican lo hacen porque tienen patologías de base o porque su obra social cubre el costo”.

Para cerrar expresó: “Es mínimo el porcentaje en personas que las pagan de manera particular, mas sabiendo que también hay en existencia en la mayoría de los dispensarios”.

En sala de espera

En el hospital San Martín, por citar el nosocomio de referencia en toda la provincia, o en los centros de salud de los barrios, el paisaje cambió. De las consultas por cuadros febriles vinculados, por caso, al dengue (que marcó la agenda del verano), se pasó a la tos persistente y la congestión. Los profesionales insisten en que la vacuna tarda entre 10 y 14 días en generar los anticuerpos necesarios, por lo que “vacunarse hoy es estar protegido para el pico de frío de mayo y junio”.

Además de la inmunización, los especialistas recalcan las medidas de autocuidado que la pandemia por Covid-19 dejó como aprendizaje: ventilación cruzada de ambientes, aunque cueste por el frío, lavado frecuente de manos y, ante los primeros síntomas, evitar la automedicación y concurrir al médico.

La campaña 2026 de vacunación antigripal busca superar los niveles de cobertura del año anterior, especialmente en la población pediátrica, donde a veces se registra una mayor deserción en la segunda dosis.