La diferencia entre Martes 13 y Viernes 13

Las creencias paganas afirman que los martes 13 traen malos presagios. No obstante, es el número 13 el que carga con toda esa "energía negativa", al ser que varios sucesos históricos se relacionan con esta cifra. No obstante, en Estados Unidos se habla del viernes 13 como un día "maldito", que se asocia directamente con la famosa saga de películas de terror: Friday The 13th