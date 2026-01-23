Joven pareja busca volver a su casa en Santa Elena

Alexis y Jéssica pasaron las fiestas en Misiones y ahora buscan volver a su casa en Santa Elena. Apelan a la colaboración de la ciudadanía.

Jéssica y Alexis son una pareja que busca volver a Entre Ríos. Ellos se encuentran en Misiones, viven de los malabares en la calle y esperan poder reunirse con su familia en la localidad de Santa Elena . La situación económica los imposibilita continuar con su viaje a destino.

“Vinimos a Misiones a pasar las fiestas con mi familia. Mi pareja es de Santa Elena y queremos volver”, contó Jéssica en diálogo con UNO. Sin embargo, explicó que la falta de dinero les impide continuar el viaje hacia su destino.

Adversidades

Según relató, en los últimos días intentaron avanzar con el traslado, pero no fue posible. “Ahora está complicado para viajar. Intentamos hace unos días atrás y no pudimos avanzar”, señaló, y agregó que el costo del pasaje es prácticamente inaccesible para ellos. A esta dificultad se suma que las posibilidades de subsistir en el lugar son cada vez menores y actualmente buscan un sitio fijo donde poder quedarse.

La situación se agrava por el estado de salud de Alexis. “Él tiene problemas de salud. Está operado por un problema en el riñón. No puede hacer fuerza ni pasar humedad porque le duele el catéter”, explicó Jéssica.

Pese a las adversidades, la pareja continúa buscando oportunidades. “Vivimos el día a día. Viajamos en busca de conseguir algo fijo: un lugar donde vivir y donde nos puedan brindar trabajo”, expresó.

Ante este panorama, apelan a la solidaridad de la comunidad para poder reunir el dinero necesario y regresar a Santa Elena. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias Alexis.callejero26.