Horóscopo: lunes 15 de agosto de 2022

Momento: de color naranja.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Busquen ponerse firmes ante las situaciones que pedirán de su solidez y su buen razonamiento. A veces la habilidad de otros hace que nos debilitemos. Estén atentos con las propuestas poco claras. Amor con algo de distancia y ganas de pensar.

Momento: de color fucsia.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Simpleza que los hace solucionar conflictos innecesarios con personas del entorno laboral. No minimicen los reclamos que sus familiares les hacen, escuchar, dar el lugar al otro es parte necesaria en los vínculos. Ceder no es flaquear, es robustecer la personalidad.

Momento: de color lila.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos las ansias de querer hacer otras cosas que los incentiven más en la vida, son buenas y sanas. Sepan adecuarse a lo que pueden hacer en estos tiempos y mantener las aspiraciones para los momentos justos. Amor que se acerca y otorga.

Momento: de color verde puro.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Hay veces que sentimos confusión en el plano afectivo, los compromisos o el modo en que encaramos los vínculos son nuestra propia traba. Abran sus corazones y escúchenlos, el amor no se decide ni se maneja, porque es amor. Día con conexión interna.

Momento: de color blanco luna.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Las capacidades intelectuales estarán hoy a prueba con cierto grado de exigencia que los alertará a no distraerse. No es difícil focalizarse para ustedes virginianos, no teman. El amor ansioso y con preguntas que quizás hoy no tengan respuesta.

Momento: de color celeste.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) No se apresuren a pretender que se den cosas que hoy son bastante difíciles por el contexto que viven. Correr contra el tiempo no es una habilidad es quizás una torpeza. Busquen relajar y apreciar las buenas cosas que viven en estos momentos.

Momento: de color gris plata.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Hay que aprender a usar el "por lo menos" y darle mucho valor. Cuando hay cosas que no se dan o que son muy difíciles, hay que pensar en lo que tenemos y en las buenas cosas que nos pasan, porque siempre hay. La vida no es venganza celestial.

Momento: blanco tiza.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Paso a paso lograrán en esta jornada activa terminar con asuntos pendientes que necesitan soluciones. Así como pueden razonar que ustedes necesitan sus tiempos, los demás también tienen esa necesidad. Profundicen la comprensión al otro.

Momento: de color turquesa.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Vivan cada día, no estén tan preocupados por los días siguientes. La extrema impaciencia o los interrogantes insistentes sobre las cosas a futuro, pueden afectar el modo de vivir cada minuto de la preciosa vida. Día para trabajar internamente.

Momento: de color crema.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Buenas nuevas en el ámbito laboral. Podrían recibir noticias que los incentiva a seguir apostando a sus talentos, acuarianos. Es importante para ustedes y para sus parejas tener un diálogo planteando cada uno en dónde están parados. Sinceridad.

Momento: de color frutilla.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos en definitiva la calidad de vida la decidimos nosotros mismos y va más allá de las cuestiones económicas que siempre están presentes. Inmunidad frente a comentarios que llegan a sus oídos. Todo lo que desmerezca, no debiera tener la atención de nadie.

Momento: de color rojo.