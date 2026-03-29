Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Quini 6: un apostador se hizo millonario en La Revancha y otro en el Siempre Sale

Este domingo sorteó el Quini 6 y se registró un ganador en La Revancha: ganó $3.760.841.145,60. En tanto un cordobés acertó todos los números del Siempre Sale.

29 de marzo 2026 · 21:48hs
El Quni 6 hizo dos nuevos millonarios en el sorteo de este domingo. 

El Quni 6 hizo dos nuevos millonarios en el sorteo de este domingo. 

La modalidad La Revancha del Quini 6 dejó este domingo un nuevo millonario en el país. Se trata de una persona de Gobernador Crespo, en Santa Fe, que se hizo acreedor de la cifra de $3.760.841.145,60. Por su parte, en el Siempre Sale, hubo un ganador de la provincia de Córdoba quien se quedó con la cifra de $378.387.936.

LEER MÁS: Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Todos los sorteos del Quini 6

En el Tradicional los números que vieron la luz fueron el 15-09-38-01-19-18. En esta modalidad ningún apostador se hizo acreedor del dinero en juego y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $1.231.180.776.

Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes. 

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo con pozos millonarios.

El Quini 6 no tuvo ganadores en los sorteos más importantes

En tanto que en La Segunda los números favorecidos fueron 09-05-29-15-18-00. Tampoco hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $1.231.180.776.

Mientras que en La Revancha aparecieron el 06-08-42-36-15-24. Acá hubo un apostador que acertó todos los números y se llevó $3.760.841.145,60. El es de Gobernador Crespo, Santa Fe.

Por último, en el Siempre Sale hubo un ganador que acertó los seis siguientes números: 16-24-01-36-42-45 y cobrará $378.387.936. El ganador es de Monte Buey, Córdoba.

Quini 6 La Revancha Siempre Sale Santa Fe
Noticias relacionadas
Un tornado causó destrozos en el sur de la provincia de Santa Fe. 

Santa Fe: un tornado causó destrozos en el sur provincial

Javier Milei celebró el fallo por YPF con críticas a Cristina Fernández y Axel Kicillof.

Javier Milei celebró el fallo por YPF con críticas a Cristina Fernández y Axel Kicillof

La Federación de Psicólogas y Psicólogos de Argentina también cuestionó a ORI.

La Federación de Psicólogas y Psicólogos de Argentina también cuestionó a ORI

Javier Milei dijo una catarata de insultos para Axel Kicillof, tras el fallo de la justicia de EE.UU. por YPF. 

YPF: Javier Milei expresó una catarata de insultos para Axel Kicillof

Ver comentarios

Lo último

Guerra en Medio Oriente: Irán reivindicó un ataque contra plantas de aluminio vinculadas a Estados Unidos

Guerra en Medio Oriente: Irán reivindicó un ataque contra plantas de aluminio vinculadas a Estados Unidos

Quini 6: un apostador se hizo millonario en La Revancha y otro en el Siempre Sale

Quini 6: un apostador se hizo millonario en La Revancha y otro en el Siempre Sale

Ibicuy: un vehículo utilitario se incendió en plena Autovía 12

Ibicuy: un vehículo utilitario se incendió en plena Autovía 12

Ultimo Momento
Guerra en Medio Oriente: Irán reivindicó un ataque contra plantas de aluminio vinculadas a Estados Unidos

Guerra en Medio Oriente: Irán reivindicó un ataque contra plantas de aluminio vinculadas a Estados Unidos

Quini 6: un apostador se hizo millonario en La Revancha y otro en el Siempre Sale

Quini 6: un apostador se hizo millonario en La Revancha y otro en el Siempre Sale

Ibicuy: un vehículo utilitario se incendió en plena Autovía 12

Ibicuy: un vehículo utilitario se incendió en plena Autovía 12

Juventud Urdinarrain hizo historia y se consagró campeón de la Copa Entre Ríos

Juventud Urdinarrain hizo historia y se consagró campeón de la Copa Entre Ríos

Paraná Campaña tuvo una fecha vibrante: clásicos, líderes firmes y triunfos que marcan tendencia

Paraná Campaña tuvo una fecha vibrante: clásicos, líderes firmes y triunfos que marcan tendencia

Policiales
Ibicuy: un vehículo utilitario se incendió en plena Autovía 12

Ibicuy: un vehículo utilitario se incendió en plena Autovía 12

El STJ deberá definir si fue bien sobreseído por mala praxis un médico de Gualeguaychú

El STJ deberá definir si fue bien sobreseído por mala praxis un médico de Gualeguaychú

Dramático incendio en pleno centro de Villaguay: evacuaciones y heridos

Dramático incendio en pleno centro de Villaguay: evacuaciones y heridos

Golpe al narcotráfico: dos detenidos y casi ocho kilos de droga secuestrados en Concordia

Golpe al narcotráfico: dos detenidos y casi ocho kilos de droga secuestrados en Concordia

Concordia: Prefectura incautó un cargamento millonario de cigarrillos

Concordia: Prefectura incautó un cargamento millonario de cigarrillos

Ovación
Juventud Urdinarrain hizo historia y se consagró campeón de la Copa Entre Ríos

Juventud Urdinarrain hizo historia y se consagró campeón de la Copa Entre Ríos

Era una de las promesas de River, jugó en Reserva y ahora atajará en Paraná Campaña

Era una de las promesas de River, jugó en Reserva y ahora atajará en Paraná Campaña

Paraná Campaña tuvo una fecha vibrante: clásicos, líderes firmes y triunfos que marcan tendencia

Paraná Campaña tuvo una fecha vibrante: clásicos, líderes firmes y triunfos que marcan tendencia

Con dos golazos, Huracán venció a Olimpo y jugará ante Barracas

Con dos golazos, Huracán venció a Olimpo y jugará ante Barracas

Francia, con suplentes, fue mejor que Colombia

Francia, con suplentes, fue mejor que Colombia

La provincia
SMN: tres ciudades entrerrianas llegaron a 40º de sensación térmica

SMN: tres ciudades entrerrianas llegaron a 40º de sensación térmica

Brindan información sobre permisos de caza y pesca ante la proximidad de Semana Santa

Brindan información sobre permisos de caza y pesca ante la proximidad de Semana Santa

Concepción del Uruguay: impulsan capacitación en salud mental para equipos de salud

Concepción del Uruguay: impulsan capacitación en salud mental para equipos de salud

El radicalismo entrerriano reafirmó su unidad y su rol en la gestión de gobierno

El radicalismo entrerriano reafirmó su unidad y su rol en la gestión de gobierno

Ramón Godoy, el guardián del filo en las calles de Paraná

Ramón Godoy, el guardián del filo en las calles de Paraná

Dejanos tu comentario