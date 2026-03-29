Quini 6: un apostador se hizo millonario en La Revancha y otro en el Siempre Sale

Este domingo sorteó el Quini 6 y se registró un ganador en La Revancha: ganó $3.760.841.145,60. En tanto un cordobés acertó todos los números del Siempre Sale.

El Quni 6 hizo dos nuevos millonarios en el sorteo de este domingo.

La modalidad La Revancha del Quini 6 dejó este domingo un nuevo millonario en el país. Se trata de una persona de Gobernador Crespo, en Santa Fe, que se hizo acreedor de la cifra de $3.760.841.145,60. Por su parte, en el Siempre Sale, hubo un ganador de la provincia de Córdoba quien se quedó con la cifra de $378.387.936.

En el Tradicional los números que vieron la luz fueron el 15-09-38-01-19-18. En esta modalidad ningún apostador se hizo acreedor del dinero en juego y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $1.231.180.776.

El Quini 6 no tuvo ganadores en los sorteos más importantes

En tanto que en La Segunda los números favorecidos fueron 09-05-29-15-18-00. Tampoco hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $1.231.180.776.

Mientras que en La Revancha aparecieron el 06-08-42-36-15-24. Acá hubo un apostador que acertó todos los números y se llevó $3.760.841.145,60. El es de Gobernador Crespo, Santa Fe.

Por último, en el Siempre Sale hubo un ganador que acertó los seis siguientes números: 16-24-01-36-42-45 y cobrará $378.387.936. El ganador es de Monte Buey, Córdoba.