Horóscopo de este jueves 20 de junio de 2024.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo): Estará absorbido por los asuntos domésticos. En cuestiones de dinero, debe ser más práctico. Hoy acaba con ese fatigoso y largo trabajo. Sus problemas orgánicos experimentarán una mejoría.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio): Momento excelente para el amor. Se arrepentirá de los excesos cometidos con su dinero. Un buen currículum abre muchas puertas. Ánimo y a caminar, después se alegrará.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio): No se arrepentirá de desahogarse con sus amigos. Día apropiado para resolver asuntos financieros. Notará mucho movimiento en su departamento, no se alarme. Le sonríen los astros, no se preocupe por su salud.

Leo (23 de julio al 22 de agosto): Mucha actividad social, lo cual posibilitará nuevas amistades. La estabilidad financiera llega por fin. Laboralmente, le reconocerán sus méritos anteriores. Tome zumo de naranja, la vitamina C es muy necesaria.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre): Los celos influirán notablemente en la relación con su pareja. Invertirá dinero adquiriendo muebles antiguos. Llamará la atención de sus jefes por su esfuerzo y simpatía. No haga esfuerzos o tendrá una distensión muscular.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre): Las cosas están un poco agitadas sentimentalmente. En este momento, debe frenar los gastos superfluos. Le falta tranquilidad para hacer bien su trabajo. Si le da pereza ir solo al gimnasio, anime a algún amigo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre): Mal día para el amor. Tendrá que hacer frente a un gasto inesperado. Desacuerdos con sus jefes por el reparto del presupuesto. No haga tanto esfuerzo, descanse un poco.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre): Querer quedar bien con todos puede darle problemas. Olvide que existen las tarjetas de crédito, son peligrosas. Trabajar bien y ser buen compañero es la mezcla perfecta. Su cadera requiere reposo, no la ignore.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero): Desengaño amoroso. Ahorra gracias a los regalos que le hacen. Momento propicio para cambiar de profesión. En las heridas, puede haber peligro de infección.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero): Acuda a esa fiesta con su pareja, les vendrá bien. Aborde directamente sus problemas económicos. Cambiará de trabajo y le reportará grandes beneficios. Camine, le ayudará a canalizar el nerviosismo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): No sea tan posesivo con su pareja; dele un respiro. Sus gastos son elevados, pero sus ingresos son mayores. En el trabajo, muchas prisas y presiones, tenga paciencia. Los paseos al aire libre son buenos siempre.