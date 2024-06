Horóscopo de este domingo 16 de junio de 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril): En el ámbito familiar estos días hay una cierta energía negativa que no te conviene para nada porque podrías contagiarte de ella y te restaría vitalidad. Viene una época en la que estarás más distraido/a en el trabajo, concéntrate en los detalles. Los aspectos planetarios de hoy inciden sobre tu columna vertebral. Si te despiertas con dolores en el cuello o tienes malestares en la espalda, revisa bien tu colchón y todas tus almohadas. La rutina no debe afectar negativamente a tu actividad en las finanzas. Debes estar siempre alerta y en activo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo): Te reencontrarás con antiguos amigos que no ves hace tiempo, te sorprenderás. Una fuerza interior te animará en el trabajo y provocará que te sea mas fácil defender aquello en lo que crees. Haz más ejercicio del que realizas, estar parado/a solo puede traerte malas consecuencias. No te precipites al invertir en un negocio que parece muy atractivo, podría causarte grandes pérdidas económicas.

Géminis: (22 de mayo al 20 de junio): Si buscas pareja se avecina una temporada en la que no conocerás a muchas personas que podrían llegar a serlo. Esta semana quizá sientas ciertos celos o descontento hacia ti por parte de tus compañeros de trabajo, no caigas en su juego y sé profesional. Las vibraciones planetarias contribuyen a elevar tu vitalidad y estimular tu sistema nervioso. Tu intuición te ayudará a encontrar soluciones alternativas a ciertas situaciones algo complicadas en tu economía.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio): Tu pareja no está ahora del mejor humor, piensa en cómo solucionarlo, no en una ruptura. Te espera un buen momento en el trabajo, tus esfuerzos van a ser muy bien valorados. Hay recuperación de tu nivel de salud en todos los aspectos. Dentro de poco tiempo tendrás luz verde para proceder y ejecutar los ambiciosos planes que te has propuesto realizar en tu vida económica.

Leo (23 de julio al 22 de agosto): Tu relación se ha encaminado muy positivamente y requiere una consolidación. Sois una pareja con mucho futuro. Si no andabas muy satisfecho/a con tus progresos profesionales o con el ambiente que te rodea en el ámbito laboral, esta semana pueden pasar acontecimientos que mejoren el panorama. La mejor manera de desintoxicarte naturalmente es mediante un ejercicio activo y una alimentación adecuada y sin excesos. Es posible que pronto recibas la devolución de un préstamo que hiciste a una persona cercana y creías haber perdido.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre): Tu mente te está jugando una mala pasada y puedes sentir celos de alguien del pasado de tu pareja. Pronto vivirás un ascenso en el trabajo. Dentro del plano de la salud, tendrás notorias mejorías en la mayoría de los aspectos, sobre todo en el plano emocional y mental. Si mantienes un estricto control sobre tus ímpetus a la hora de los juegos y apuestas, es posible que ganes algún dinero en un casino, sorteo o lotería.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre): En el ámbito familiar, tendrás una semana tranquila después de algún tiempo de situaciones complicadas. Ten cuidado con ofertas de trabajo que te prometen dinero fácil y poco esfuerzo. Tendrás una salud estupenda y muchísima energía, aprovecha bien el momento. El momento de riqueza económica en el que te encuentras podría cambiar radicalmente de un momento a otro y tener malas consecuencias.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre): En el amor te irá muy bien los próximos días. Si tienes un proyecto comercial en mente es el momento de ponerlo en marcha. Atiende mucho tu vida sexual porque podrías contraer infecciones por esas vías. Puede que tengas algunos gastos con los que no contabas, intenta no derrochar.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre): Te espera una época de inestabilidad con tu pareja, ten paciencia e intenta escucharla. Es posible que durante la mañana de hoy te muestres distraído/a, lo cual te causaría trastornos en tu empleo y retrasos en tus asuntos laborales. Presta atención. En cuanto a tu salud, pronto comenzarás a sentir una fuerza interior que te hará sentirte más fuerte que nunca. Un viejo amigo te propuso no hace mucho un negocio magnífico. Ponte en contacto inmediatamente con esa persona y pronto recibirás gratas sorpresas económicas.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero): No hablas todo lo que deberías con las personas que quieres, intenta potenciar el diálogo, limarás asperezas. Pronto tendrás una entrevista que quizá no salga tan bien como esperabas, ten paciencia. Si te sientes algo indispuesto/a físicamente, no te inquietes porque según transcurra el día te irás recuperando y al llegar la tarde estarás nuevamente en forma. Si estabas pasando una mala racha económica, ahora las cosas van a cambiar.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero): Es posible que tu pareja cometa algún error que te decepcione, no te muestres frío/a y distante, háblalo con él/ella directamente. Tendrás una época de mucho aprendizaje en el trabajo, exprime al máximo los días para no dejar de aprender. No abuses de la comida basura, puede causar problemas en tu salud a largo plazo. Estás gastando el dinero en compras innecesarias, proponte ahorrar ahora porque si no en el futuro tendrás graves problemas económicos.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): En el ámbito familiar, en los próximos días quizá se produzcan tensiones entre tú y algunos de tus parientes, no te dejes llevar por el momento y recuerda lo importantes que son para ti. En el trabajo, ahora te conviene más guiarte por tu criterio que seguir consejos ajenos. En el ámbito de la salud, te encontrarás mucho mejor ya que has dejado de lado malos hábitos. No vuelvas a caer en ellos. Verifica la información sobre deudas, impuestos o cuentas bancarias porque algo inesperado podría cambiar las cosas.