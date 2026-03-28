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Atlético Paraná se quedó con la Súper Final de la LPF

Atlético Paraná derrotó 2 a 1 a Atlético Neuquén en el juego decisivo de la serie que reunión a los campeones de la temporada 2025 de la LPF.

28 de marzo 2026 · 20:05hs
Atlético Paraná se quedó con la Súper Final de la LPF

Atlético Paraná sumó una nueva estrella a su escudo. Conquistó la Super Final de la Liga Paranaense de Fútbol. Levantó el trofeo en el estadio Pedro Mutio, en su casa y ante su gente. Dio la vuelta olímpica al derrotar 2 a 1 a Atlético Neuquén para cerrar la serie con un marcador global de 4 a 3.

Atlético Paraná, con los goles de Giaccio y la seguridad de Bourdet

El Gato aprovechó un momento de un alto grado de efectividad. En 120 segundos sacó dos tantos de distancia gracias a la capacidad goleadora de Francisco Giaccio. En el final replegó líneas. El Pingüi descontó instantes antes que el reloj indique 90 minutos de juego por intermedio de Luciano Díaz.

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El final fue apasionante. El árbitro Maximiliano Duran adicionó 5 minutos. La ilusión de la visita se incrementó. Acarició el empate, que hubiera significado la definición desde el punto penal. En ese instante apareció la figura de Giuliano Bourdet. El arquero del Rojiblanco evitó la paridad en el marcador con una soberbia maniobra.

Síntesis de la Súper Final de la LPF

Atlético Paraná: Giuliano Bourdet; Gustavo Gómez, Josué Correa, Antonio Lescano y Martin Aruga; Brian Almada, Gabriel Pross(79 Ramirez), Tomás Albornoz (79' Milocco) y Marcos Rodríguez(60' Perpetto); Francisco Giaccio (41' Arrua )y Juan Mitre (79' Martínez). DT: Nicolás Suárez

Atlético Neuquén: Franco Lorenzón; Marcos Rosano (56' Bender), Santino García, Lucas Wagner y Lionel Jaton (67 Migueles)'; Luis Ibarra, Emanuel Giraudi, Sebastián Arbitelli (67' Gutiérrez)y Federico Sangoy; Esteban Rodríguez (56' T. García )y Luciano Díaz. DT: José Mancuello

Goles: 32' y 34' Giaccio (AP); 90' Díaz (AN)

Árbitro: Maximiliano Duran

Estadio: Pedro Mutio

Atlético Paraná LPF Atlético Neuquén
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