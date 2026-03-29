Sóftbol: todo listo para el Nacional de Clubes en Semana Santa

Con una histórica programación en Semana Santa, siete diamantes en simultáneo y la participación de equipos de todo el país y del exterior se jugará el torneo.

El sóftbol argentino se prepara para vivir una de sus grandes citas del calendario con la disputa del Nacional de Clubes de Primera División 2026, que este año llevará el nombre de Gustavo Godoy. El certamen tiene como sede principal a la ciudad de Paraná y Oro Verde y presentará una novedad histórica: por primera vez, el torneo se jugará durante el fin de semana de Semana Santa, dejando atrás su tradicional programación en el feriado de Carnaval. El certamen comenzará el jueves y finalizará el domingo 5 de abril.

La organización, a cargo de la Asociación Paranaense de Sóftbol, dispuso un despliegue sin precedentes con partidos en siete diamantes en simultáneo, lo que permitirá una dinámica intensa de competencia y una mayor participación de equipos de todo el país. Esta logística posiciona nuevamente a Paraná como uno de los epicentros del sóftbol argentino y sudamericano. Los diamantes que se jugarán son el Estadio Nafaldo Cargnel, El Plumazo de Estudiantes, Patronato, Don Bosco, Talleres, CEF y Oro Verde.

Ahora en Semana Santa

Durante años, el Nacional de Clubes fue sinónimo del fin de semana largo de Carnaval. Sin embargo, en esta edición 2026, la reprogramación para Semana Santa marca un punto de inflexión. La decisión responde tanto a cuestiones organizativas, ya que en febrero se jugó el Campeonato Panamericano en Colombia y formaron parte varios jugadores de la capital entrerriana.

El nuevo esquema no solo modifica la tradición, sino que también abre la puerta a una mayor afluencia de público, teniendo en cuenta que Semana Santa es uno de los períodos de mayor movimiento turístico en el país.

El torneo contará con acción simultánea en siete escenarios, lo que implicará un movimiento constante de delegaciones, árbitros y público. Paraná se transformará durante varios días en una verdadera “ciudad del sóftbol”, con actividad desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.

Los complejos deportivos, ya reconocidos por su nivel organizativo, volverán a ser protagonistas de un evento que reúne a los mejores equipos del país en la máxima categoría.

Equipos de diferentes provincias dirán presente en un certamen que promete un alto nivel competitivo. Los equipos participantes en la Zona Campeonato: Talleres, CEF, Estudiantes, Indios de Bahía Blanca, Patronato, Don Bosco, Oro Verde y Liniers de Bahía Blanca. Zona Ascenso: Talleres B, Repecho, Mayú de La Pampa, Kamikazes, Metros, Universidad Nacional de La Matanza y Tigres. Zona Estímulo: San Juan, Santa Fe, Atlético City Bell, Japoneses, Guardianes del Arrozal, Softbol Play, Celtas, Indios Tucumán y Los Tarros.

El torneo lleva el nombre “Gustavo Godoy”, en reconocimiento a una figura vinculada al desarrollo del sóftbol y capitán de la Selección Argentina de sóftbol. Una gran trayectoria siendo campeón del Mundo y Panamericano en el deporte.

Paraná vuelve a ponerse en el centro de la escena del sóftbol argentino, lista para recibir a los protagonistas de un torneo que no solo definirá al mejor equipo del país, sino que también marcará un antes y un después en su historia.

Los dirigentes de la Asociación Paranaense de Sóftbol, Fabián Medina, y Leonardo Andreoli hablaron de la competencia que inicia el jueves.

“Vamos a desarrollar del 2 al 5 de abril, en Semana Santa, acá en Paraná, el Campeonato Nacional de Clubes de Lanzamiento Rápido Masculinos Mayores, una edición más, ya listo para empezar. En los siete campos de juego de la ciudad de Paraná (también Oro Verde) van a haber 30 equipos en esta oportunidad, y vamos a tener alrededor de 130 juegos. Así que va a ser un evento muy importante, donde se van a dar cita equipos de todo el país, de todo el país, afortunadamente”, dijo el presidente de la APS, Fabián Medina.

“Se suman también un equipo de Chile y un equipo de la República Oriental del Uruguay. Así que, bueno, un desafío más para la Asociación Paranense de Sóftbol”, agregó el dirigente.

“Los diamantes que se van a ocupar es el Estadio Mundialista de Sóftol, la cancha del Club Atlético Estudiantes, El Plumazo, la cancha del Club Atlético Patronato, Don Bosco, Talleres, CEF N°5 y Oro Verde. Son los campos de juego donde se va a desarrollar el campeonato hasta el domingo”, manifestó Medina y luego aseveró: “En esta fecha el clásico es el Nacional de Lanzamiento Lento El Viva el Río. El de Primera se hace para Carnaval en febrero, pero este año se dio la particularidad que estuvo el Panamericano, entonces, bueno, se cambiaron las fechas. El Nacional de Lanzamiento Lento se va a hacer en mayo. Del 30 de abril al 3 de mayo”.

Por su parte, Leonardo Andreoli dijo: “Como siempre estamos preparado, trabajando. Cada evento es un desafío nuevo. Tratando de organizarlo de la mejor manera posible con la colaboración de los clubes con cada una de sus canchas. Hay que tener en cuenta que vienen árbitros de distintos lugares del país también. Alojamiento, comida, transporte, la comida de los árbitros, de los oficiales, planilleros, el desarrollo en cada uno de los campos de juego de la actividad. Así que, bueno, todos esos detalles vamos a tratar de cubrirlo. Fundamentalmente esperemos y miramos para arriba que no llueva, que es el peor enemigo para cualquier torneo y creemos que vamos a andar bien”.