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Entre Ríos: los municipios pierden terreno y las comunas duplican sus recursos

Los municipios de Entre Ríos recibieron lo que representa una caída real del 1,1%. Las comunas evidencian una fuerte expansión en 2025 de coparticipación.

28 de marzo 2026 · 17:49hs
Entre Ríos: los municipios pierden terreno y las comunas duplican sus recursos

Foto: Archivo UNO

Entre Ríos: los municipios pierden terreno y las comunas duplican sus recursos

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos, elaboró en base a datos de la Contaduría General de la provincia un informe sobre la evolución y distribución de la coparticipación provincial hacia municipios y comunas.

El sistema de coparticipación constituye una fuente clave de financiamiento para los gobiernos locales, con transferencias automáticas que, según la Constitución provincial, no pueden ser inferiores al 16% de los recursos nacionales y al 18% de los provinciales para municipios, y al 1% en ambos casos para comunas. En promedio, dos tercios de estos fondos son de origen nacional y un tercio de origen provincial.

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En 2025, los municipios entrerrianos recibieron aproximadamente $572 mil millones (a precios de diciembre 2025), lo que representa una caída real del 1,1% respecto al año anterior. En el período 2020–2025.

Municipios

LEER MÁS: La caída de la coparticipación, la espada de Damocles que preocupa al gobierno

Por el contrario, las comunas evidencian una fuerte expansión en 2025 recibiendo cerca de $35 mil millones, con un crecimiento real del 106% en el período analizado (2020-2025). Este incremento se vincula principalmente con su incorporación al régimen de coparticipación a partir de 2020.

El informe también destaca diferencias en la distribución territorial, siendo Paraná como el municipio que concentra el mayor volumen de recursos, seguida por Concordia y Gualeguaychú. En tanto, las comunas manejan montos significativamente menores.

En el acumulado del período, todos los municipios evidencian incrementos reales en sus niveles de coparticipación, aunque con diferencias en la magnitud. Concordia y Gualeguaychú lideran las subas relativas, con aumentos del 5%, mientras que Villaguay muestra un crecimiento más moderado del 3%. Por su parte, Paraná y Concepción del Uruguay registran variaciones más acotadas, del 2% y 1% respectivamente.

Comunas

En cuanto a las comunas, si bien reciben montos significativamente menores —en línea con su escala poblacional y categoría institucional—, presentan una trayectoria de crecimiento más dinámica. Entre las comunas analizadas, se destacan Las Cuevas, General Roca, Colonia Ensayo, San Marcial y Aldea Protestante, con los mayores niveles promedio de recursos.

A lo largo del período, todas las comunas muestran incrementos en los montos coparticipados. Las tasas de crecimiento fueron particularmente elevadas en los primeros años, con subas de entre el 20% y 30% en 2021 y 2022. Tras una caída en 2023, cercana al 20% en términos reales, los recursos retoman una tendencia positiva hasta 2025, aunque con una desaceleración en su ritmo de expansión.

Este desempeño se explica, en gran medida, por la incorporación de las comunas al régimen de coparticipación a partir de 2020, lo que implicó una etapa inicial de fuerte crecimiento en los recursos asignados.

Entre Ríos Municipios Comunas Coparticipación
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