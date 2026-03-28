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Se desarrollan actividades en conmemoración a los veteranos de Malvinas

“Creemos que por Malvinas también hay memoria, verdad y justicia", expresaron desde el Centro de Veteranos.

28 de marzo 2026 · 17:49hs
Se desarrollan actividades en conmemoración a los veteranos de Malvinas

Se desarrollan actividades en conmemoración a los veteranos de Malvinas

Las propuestas rememoran la historia, llaman a la reflexión y permiten conocer experiencias en primera persona. Desde el Centro de Veteranos de Malvinas de Paraná invitan a las distintas actividades que se llevarán a cabo la semana próxima en memoria de los soldados caídos.

Muestra en Sala Mayo

“Es el tercer año consecutivo que estamos en Sala Mayo, pero lo hacemos desde siempre. Antes se hacía en plazas”, contó Oscar Eguía, presidente del Centro Veterano Malvinas Paraná. “Este año ha sido un éxito muy fuerte, tuvimos visitas de muchas escuelas”, acotó luego.

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Eguía invitó a las distintas actividades que se llevarán a cabo la semana próxima en memoria de los soldados caídos en Malvinas. “La noche de gala en el Teatro 3 de Febrero será el martes 31, con la participación de artistas muy prestigiosos”; el 1 de abril será la “Marcha de las Antorchas”, que comenzará en la Catedral y luego se realizará la vigilia en el Monumento al Soldado de Malvinas en la costanera.

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“Creemos que por Malvinas también hay memoria, verdad y justicia, y si logramos tener 632 antorchas, le vamos a dar vida, por lo menos en ese trayecto, a los héroes caídos”, cerró.

Actividades programadas

Martes 31 de marzo

20:30 horas

Velada por el 2 de Abril

Entrada libre por orden de llegada.

Organiza Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Paraná.

Miércoles 1° de abril

09:00 horas

Homenaje a los caídos en Combate y Veteranos de Guerra fallecidos

Lugar: Panteón de Veteranos de Guerra Cementerio Municipal

22:30 horas

Marcha de las antorchas y Vigilia Tradicional

Lugar: Desde la Catedral de Paraná por calle Corrientes hacia el Patito Sirirí, donde se producirá un apagón, llegando al Monumento a los Caídos en Malvinas, Plaza de las Colectividades

Jueves 2 de abril

08:00 horas

Izado del Pabellón Nacional

Lugar: Plaza 1° de Mayo

13:00 horas

Maratón 11° Edición “Malvinas No Olvidar”

Lugar: Desde el peaje del Túnel Subfluvial "Uranga - Sylvestre Begnis" lado Santa Fe/Paraná, Hasta la Plaza de las Colectividades

Veteranos Malvinas Sala Mayo
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