Las propuestas rememoran la historia, llaman a la reflexión y permiten conocer experiencias en primera persona. Desde el Centro de Veteranos de Malvinas de Paraná invitan a las distintas actividades que se llevarán a cabo la semana próxima en memoria de los soldados caídos.
Se desarrollan actividades en conmemoración a los veteranos de Malvinas
“Creemos que por Malvinas también hay memoria, verdad y justicia", expresaron desde el Centro de Veteranos.
Muestra en Sala Mayo
“Es el tercer año consecutivo que estamos en Sala Mayo, pero lo hacemos desde siempre. Antes se hacía en plazas”, contó Oscar Eguía, presidente del Centro Veterano Malvinas Paraná. “Este año ha sido un éxito muy fuerte, tuvimos visitas de muchas escuelas”, acotó luego.
Eguía invitó a las distintas actividades que se llevarán a cabo la semana próxima en memoria de los soldados caídos en Malvinas. “La noche de gala en el Teatro 3 de Febrero será el martes 31, con la participación de artistas muy prestigiosos”; el 1 de abril será la “Marcha de las Antorchas”, que comenzará en la Catedral y luego se realizará la vigilia en el Monumento al Soldado de Malvinas en la costanera.
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“Creemos que por Malvinas también hay memoria, verdad y justicia, y si logramos tener 632 antorchas, le vamos a dar vida, por lo menos en ese trayecto, a los héroes caídos”, cerró.
Actividades programadas
Martes 31 de marzo
20:30 horas
Velada por el 2 de Abril
Entrada libre por orden de llegada.
Organiza Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Paraná.
Miércoles 1° de abril
09:00 horas
Homenaje a los caídos en Combate y Veteranos de Guerra fallecidos
Lugar: Panteón de Veteranos de Guerra Cementerio Municipal
22:30 horas
Marcha de las antorchas y Vigilia Tradicional
Lugar: Desde la Catedral de Paraná por calle Corrientes hacia el Patito Sirirí, donde se producirá un apagón, llegando al Monumento a los Caídos en Malvinas, Plaza de las Colectividades
Jueves 2 de abril
08:00 horas
Izado del Pabellón Nacional
Lugar: Plaza 1° de Mayo
13:00 horas
Maratón 11° Edición “Malvinas No Olvidar”
Lugar: Desde el peaje del Túnel Subfluvial "Uranga - Sylvestre Begnis" lado Santa Fe/Paraná, Hasta la Plaza de las Colectividades