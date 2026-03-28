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Cuento del tío: desbaratan una estafa realizada en Crespo

Con la modalidad del cuento del tío, un hombre de 85 años fue estafado en Crespo y en este marco fueron detenidas dos personas en la ciudad de Paraná.

28 de marzo 2026 · 18:10hs
Con la modalidad del cuento del tío

Con la modalidad del cuento del tío, un hombre de 85 años fue estafado en Crespo.

Una investigación por estafa en modalidad “cuento del tío”, que tuvo como víctima a un hombre de 85 años en jurisdicción de la Comisaría de Crespo, derivó en una serie de procedimientos con detenciones, allanamientos y secuestro de elementos vinculados a la causa.

Las medidas fueron llevadas adelante por personal de la División Delitos Económicos y permitieron avanzar sobre los presuntos autores del hecho, quienes se movilizaban en distintos vehículos y habrían participado de la maniobra fraudulenta.

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Procedimientos tras las estafas en Crespo

Uno de los operativos se realizó en la estación de servicio YPF El Rutero, ubicada en la intersección de avenida de las Américas y Pablo Crausaz de Paraná, donde se interceptó un Peugeot 205 rojo. Su conductor fue detenido y trasladado a la Alcaidía Contravencional, procediéndose además al secuestro del vehículo, un par de zapatillas y un dispositivo GPS.

En simultáneo, sobre ruta nacional 11, en inmediaciones del INTA, se llevó adelante un segundo procedimiento en el que fue detenido Ezequiel Dercoli, oriundo del partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires.

El hombre se desplazaba en un Toyota Etios, que también fue secuestrado. Durante la requisa, los efectivos incautaron una suma de 2.676.819 pesos en efectivo, tres teléfonos celulares y ocho cheques que presentaban irregularidades.

Como parte de las diligencias, se realizó además un allanamiento en una vivienda de calle Pablo Crausaz, donde se secuestraron prendas de vestir de interés para la investigación, anteojos de sol y una tarjeta SIM.

La causa continúa en etapa investigativa, señala Análisis, con el objetivo de determinar el grado de participación de los detenidos y establecer si existen otras personas involucradas en este tipo de maniobras delictivas.

cuento del tío Estafa Crespo
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