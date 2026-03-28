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Matías Rossi llegó a las 40 pole en el TC

Matías Rossi fue el más rápido en la clasificación en Neuquén. Lo escoltaron Juan De Benedictis y Christian Ledesma. Mariano Werner quedó muy retrasado.

28 de marzo 2026 · 18:15hs
Matías Rossi

Foto: Juan Iribarren.

Matías Rossi, con el uno en Neuquén.
El Misil volvió a dominar en una clasificación

El Misil volvió a dominar en una clasificación, ya que hace dos años no lograba la pole.

Matías Rossi (Toyota Camry) ganó la clasificación de la tercera fecha del Turismo Carretera que se disputó este sábado en Neuquén. El piloto del Pradecon Racing selló un tiempo de 1’27”035/1000 y logró su 40ª pole position. Superó a Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang), por 174/1000 y a Christian Ledesma (Chevrolet Camaro), que cerraron el top3 en la tanda cronometrada.

Mariano Werner
Mariano Werner complicado en Neuquén.

Mariano Werner complicado en Neuquén.

El piloto de Del Viso, que selló su 40ª victoria en una tanda cronometrada, extendió su ventaja como máximo poleman en la historia del TC. Le sigue Guillermo Ortelli con 32 y el tercer lugar lo comparten Omar Martínez y Christian Ledesma con 31 cada uno. Esta se trata de la segunda que consigue con Toyota (tiene 18 pp con Chevrolet y otras 10 con Ford). La anterior fue el 23 de agosto de 2023 en Toay, siendo aquel el bautismo triunfal en una clasificación para la marca japonesa.

El de Paraná buscará revancha en esta temporada dentro de la divisional menor del TN.

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“Le agradezco a todo el equipo, demostramos un buen nivel. Creo que todavía podía rescatar una décima más en el parcial 3. Sentí que tenía posibilidades hoy y lo pudimos concretar. La categoría está muy competitiva, así que ahora el desafío es mantener el nivel”, dijo el poleman de la jornada.

Jonatan Castellano (Dodge Challenger), que llegó a esta fecha como líder del campeonato, terminó 14° a 844/1000 del poleman. Por su parte, Julián Santero (BMW), último ganador de la categoría, finalizó en el 17° puesto a 890/1000 del poleman.

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) arrancó un fin de semana complicado con un despiste en el primer entrenamiento y terminó la clasificación en el 7° lugar a 725/1000 del autor de la pole position. Vale destacar que el arrecifeño dio cuatro vueltas de calentamiento antes de sellar su registro en el último intento clasificatorio.

Mariano Werner complicado

Mariano Werner (Ford Mustang) también comenzó con el pie izquierdo luego de un trompo en el segundo entrenamiento que dañó su auto y un despiste que lo condenó en clasificación. En definitiva, el entrerriano completó el sábado con un 30° puesto a 1”238/1000 de Rossi.

De esta manera, el piloto de Paraná largará muy atrás en la serie sobre un circuito donde siempre es difícil la superación. No es el mejor arranque de temporada para Werner, que buscaba estar dentro de los 10 primeros en esta tercera fecha de la temporada.

La palabra de los protagonistas en Neuquén

“El año pasado tuvimos buenos momentos pero nunca habíamos tenido este potencial. Y para pelear el campeonato, que es a lo que aspiramos, tenés que estar ahí; no digo hacer la ‘pole’ siempre, pero sí estar entre los 10. El TC está muy cambiante y difícil: en Viedma clasificamos 30º y acá hicimos la pole…”, expresó Rossi en Campeones.

“Estoy contento y agradecido por esta clasificación. Fue una pista difícil, pero ya habíamos probado esta configuración en los entrenamientos. Esperemos que mañana podamos plasmar el buen momento que está viviendo el equipo”, dijo De Benedictis que quedó a 174/1000 del líder.

“Estoy contento por haber sellado el 1-3 con el equipo. En lo personal logré una buena vuelta y después se ensució la pista, por lo que no pude mejorar. Veremos qué nos depara mañana”, comentó Ledesma, que terminó a 178/1000 de Rossi.

Este domingo desde las 10.05 se correrán las tres series selectivas, en tanto que la carrera final se pondrá en marcha a partir de las 14 a un total de 25 vueltas.

Matías Rossi Mariano Werner Neuquén
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