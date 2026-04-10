Horóscopo del viernes 10 de abril de 2026

Horóscopo correspondiente al viernes 10 de abril de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Horóscopo correspondiente al jueves 9 de abril de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Tenés las cosas claras, pero el impulso puede jugarte una mala pasada si decidís demasiado rápido. El viernes pide más calma y menos reacción inmediata. También será importante prestar atención a la familia. En el amor, aunque el vínculo cambie con el tiempo, eso no tiene por qué ser algo negativo.

Tauro

El cansancio no pasa solo por el trabajo: también puede haber desorden en las comidas y en la rutina diaria. Recuperar hábitos más sanos te ayudará a mejorar el ánimo. En lo laboral, compartir lo que sabés puede dejarte bien posicionada. En el amor, será un día para confiar un poco más.

Géminis

La jornada será ideal para decir eso que venís guardando hace tiempo. Callarte demasiado ya empezó a pesar más de la cuenta y hablar puede darte alivio. En el plano afectivo, si alguien te interesa de verdad, este viernes puede ser un buen momento para animarte a dar el primer paso.

Cáncer

Ordenar el espacio de trabajo también puede ayudarte a ordenar la cabeza. El día favorece la organización, los hábitos más claros y una rutina mejor administrada. En lo personal, aunque te cueste mostrar afecto, convendrá perder el miedo al rechazo y acercarte con más naturalidad a esa persona.

Leo

Si alguien te pide ayuda, no será buena idea esquivarlo por comodidad. Dar una mano puede dejarte una experiencia útil e incluso abrir una puerta interesante más adelante. En lo laboral, todavía no será el mejor momento para exigir cambios. En el amor, disfrutar tu libertad también puede ser valioso.

Virgo

Puede abrirse una oportunidad concreta para crecer en el trabajo, aunque también surjan tensiones alrededor. Lo mejor será no entrar en conflictos ajenos y concentrarte en lo importante. En el amor, una persona valiosa podría estar quedando demasiado al margen. Este viernes pide mirar mejor lo que tenés cerca.

Libra

La jornada aparece favorable para acuerdos, decisiones económicas o movimientos que necesiten intuición y equilibrio. También puede reaparecer alguien que tiene algo importante para contarte. En el amor, será clave romper la monotonía con un gesto distinto, una propuesta inesperada o un cambio de aire en la relación.

Escorpio

En medio del ritmo habitual, el viernes ofrece un momento de calma que convendrá aprovechar. Habrá claridad para resolver problemas y dejar en segundo plano lo accesorio. Si estás buscando un cambio laboral, no alcanzará con desearlo: será momento de moverte y dejar de postergar decisiones.

Sagitario

A veces te apoyás demasiado en los demás y eso termina quitándote fuerza en lugar de dártela. El día invita a recuperar autonomía y volver a confiar más en vos. También será bueno pensar el fin de semana con algo de aire libre o naturaleza. En pareja, hará falta estar más atenta al otro.

Capricornio

No hace falta que cargues sola con todo. Compartir tareas y apoyarte más en tus compañeros puede hacerte mejor y también mejorar el clima de trabajo. Hacia el final del día, el cuerpo puede pedir descanso. El viernes será ideal para bajar el ritmo, aflojar tensiones y buscar algo de calma en casa.

Acuario

Conviene bajar un poco la intensidad y no trasladar desconfianzas viejas a personas que no las merecen. Alguien cercano podría necesitar ayuda y no animarse a pedirla, así que será un buen día para observar más. En el amor, la susceptibilidad o los celos podrían complicar algo que en realidad viene bien encaminado.

Piscis

Si el nerviosismo gana terreno, también aumenta el riesgo de errores o malos entendidos, sobre todo en el trabajo. El viernes pide calma, foco y menos sensación de presión. También será importante retomar contacto con la familia. En el amor, puede ser un buen momento para integrar más a tu pareja en tu mundo cercano.