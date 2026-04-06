Horóscopo del lunes 6 de abril de 2026

Astrolog{ia. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 6 de abril de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 6 de abril de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco

Aunque el día pueda traer algunas complicaciones, vas a descubrir que hoy tenés más fortaleza de la que creías. La clave estará en no sobreactuar los problemas ni apurarte a resolver todo de inmediato. En el amor, será un buen momento para expresar lo que sentís y salir de la duda.

Tauro

Conviene dejar de estar tan pendiente de las reacciones ajenas y prestar más atención a lo que te pasa a vos. Guardarte todo no ayuda. Hablar con alguien de confianza puede aliviarte más de lo que imaginás. También será importante poner límites y no ayudar por compromiso a quien no lo merece.

Géminis

El lunes trae una energía mucho más favorable y puede devolverte entusiasmo después de días irregulares. Si estás en pareja, habrá un momento emotivo que fortalecerá el vínculo. También será una buena jornada para salir de la rutina y renovar el clima afectivo con un gesto distinto.

Cáncer

El día pide bajar el nivel de estrés y prestarle más atención al cuerpo y al descanso. No todo se resuelve desde la exigencia. En lo laboral, será importante mostrar lo que sabés hacer y no esconder capacidades por modestia. Moverte un poco más puede ayudarte también a despejar la mente.

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Leo

No conviene desperdiciar este lunes, sobre todo si llegás con la necesidad de recargar energías para una semana intensa. El entorno cercano puede darte un clima de bienestar y, además, alguien especial ocupará un lugar importante en tu ánimo. El plano sentimental empieza a mostrar mejores señales.

Virgo

Será una jornada útil para retomar temas que venían quedando a medio hacer, tanto en el trabajo como en la vida personal. Si lográs involucrarte con otra actitud, los resultados pueden empezar a cambiar. En el amor, aparece una propuesta o acercamiento con posibilidades de volverse algo serio.

Libra

El día invita a disfrutar, pero también a prepararte para demostrar capacidad y dar un paso más en lo profesional. En el plano afectivo, la relación marcha bien, aunque convendrá prestar más atención a ciertas señales de la otra persona. Escuchar mejor puede evitar tensiones innecesarias.

Escorpio

La jornada será favorable para cambiar el ánimo y recuperar una mi

rada más optimista. A veces, una postura distinta frente al día ya modifica muchas cosas. En el amor, convendrá soltar prejuicios y no exigir perfección. Hay alguien cerca que podría sorprenderte si le das una oportunidad real.

Horóscopo

Sagitario

Aunque puedas arrancar con algo de cansancio, el malestar será pasajero. Salir, caminar y cortar con el encierro te va a hacer bien. Si estás en pareja, será una jornada ideal para hablar de temas importantes y avanzar en la relación. Si estás sola, alguien del entorno laboral puede despertar tu interés.

Capricornio

Se acerca un pequeño ingreso o una mejora económica que puede servir para resolver algo pendiente en la casa. En lo sentimental, conviene no subestimar una conexión que hoy parece lejana. Hay más chances de las que creés de que esa persona especial pueda ocupar un lugar importante en tu vida.

Acuario

Hay un tema sentimental que viene dando vueltas hace tiempo y este lunes puede ser el indicado para dejar de postergarlo. Si alguien te interesa, será mejor actuar que seguir imaginando escenarios. La intuición puede marcarte un camino más claro que la razón, así que convendrá animarte a avanzar.

Piscis

Si surge un problema, lo peor será encerrarte y cargar sola con todo. Abrirte, hablar y dejarte acompañar puede ayudarte a ver las cosas con más claridad. Además, alguien muy cercano podría buscarte para compartir una experiencia personal importante. Tu sensibilidad y tu intuición serán valiosas para orientar.