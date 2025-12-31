Horóscopo del miércoles 31 de diciembre de 2025

Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

Este es el horóscopo correspondiente al miércoles 31 de diciembre de 2025. Signo por signo del Zodíaco.

31 de diciembre 2025 · 07:41hs
ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Razone antes de dejarse llevar por sus impulsos. Si tiene entre manos un posible negocio, lea bien el contrato. La intuición le salvará de esos problemas laborales. Las energías le están abandonando, no se agote.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

La diferencia de edad puede ser un hándicap en su relación. Buen día para dar comienzo a nuevos negocios. Sus propuestas de trabajo serán bien recibidas. Le acecha un malestar físico, pero será leve.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Procure demostrar más comprensión hacia sus familiares. No se exponga a riesgos económicos. Ponga en marcha la iniciativa laboral largamente deseada. No se deje deprimir por el miedo, no conduce a nada.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Su alegría será un fuerte reclamo para el sexo opuesto. Se jugará mucho en una operación financiera. Pronto cambiará de lugar de trabajo, no se desespere. La falta de interés a la hora de alimentarse es peligrosa.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Pasará muy buenos ratos con un viejo amigo. Sus gastos son elevados, pero sus ingresos son mayores. Está de suerte, tendrá un aumento de categoría laboral. El miedo a los ascensores le angustia, intente solucionarlo.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Debido a su carácter alegre la gente se le acercará. El aumento de sueldo le permitirá pedir un préstamo. Profesionalmente, consigue sus fines y proyectos. Gozará de un buen estado físico y mental.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Día muy nostálgico recordando un amor. Consulte a un experto en asuntos financieros. Puede dedicarse a proyectos laborales que le gustan más. Hoy será un día intenso, así que intente controlar sus nervios.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

El romanticismo está llegando a las nubes. Tome precauciones y así evitará pasar apuros económicos. Un buen análisis le conducirá a buenos logros profesionales. En el hogar, conseguirá el descanso que necesita.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Comparta con amigos y familiares su tiempo libre. Infórmese bien antes de realizar cualquier inversión. No se deje ver demasiado por los pasillos de la oficina. Hace poco tiempo que cuida su salud, tenga paciencia.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Su pareja le hará más caso y eso le encantará. Tenga cuidado, gasta demasiado dinero. Defienda esos proyectos laborales, son interesantes. Extreme las precauciones respecto a la higiene.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

No provoque discusiones sin sentido con su pareja. Van a llegar unos pagos que no esperaba. En el trabajo, pondrá al día los temas pendientes. Una buena pedicura es lo que usted necesita.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Su pareja le sumirá en el desconcierto. Gastos imprevistos relacionados con el hogar. Tendrá que superar obstáculos profesionales. No quiera curarse con medicamentos sin control.

