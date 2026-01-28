Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

Horóscopo del miércoles 28 de enero de 2026

Este es el horóscopo correspondiente al miércoles 28 de enero de 2026. Signo por signo, lo que deparan los astros del Zodíaco

28 de enero 2026 · 06:48hs
ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo.

Controle su agresividad; daña a todos los que le quieren. Hoy es el día de mover su dinero, consulte con su banco. Evite situaciones tensas en el trabajo. Tenga cuidado con lo que come, puede estar caducado.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Solamente su familia llenará el hueco de su corazón. Irá bien todo lo relacionado con inversiones. Tanto jefes como compañeros le van a agradecer su innovación. Disfrute de su tiempo libre.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Estabilidad amorosa. Si ha pensado en cambiar de casa, es el momento. Si busca trabajo, debe mostrarse seguro en las entrevistas. Las energías le están abandonando, no se agote.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Comparta su preocupación por los problemas familiares. Quizá no es el momento de gastar en hacer un viaje. Aprenda a delegar en el trabajo. Fenomenalmente de salud.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

En su relación afectiva, sea más generoso. Goza de una mayor estabilidad financiera. Sus compañeros verán que sus intenciones son buenas. Se sentirá con más energías que ayer.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Existe la posibilidad de que lo corten. Aproveche las oportunidades que aparezcan de ganar dinero. Le harán una confidencia en el trabajo. Se sentirá en forma, lleno de vitalidad y energía positiva.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Si busca amor, en estos momentos lo tiene muy cerca. Seguir perdiendo dinero es un lujo que no puede permitirse. Lleve a cabo un reciclaje profesional. Dedique su tiempo libre a hacer algo de ejercicio.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Siga la fase de enamoramiento total, disfrute el momento. Últimamente ha tenido muchos gastos, revise sus cuentas. Tenga decisión para mostrar su creatividad laboral. Andará un poco falto de energías.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sin esperarlo, el amor invadirá su corazón. Económicamente, atraviesa momentos delicados. Sus compañeros valoran su esfuerzo profesional. La jornada laboral es muy larga, levántese cada dos horas.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

El trato con su pareja tiende a mejorar. Importante apoyo económico procedente de un amigo. No permita que el trabajo se convierta en una pesadilla. Evite las comidas muy grasas.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Oportunidad de mejorar su vida privada. Acaban las deudas que le agobian. Puede conseguir mejores condiciones de trabajo. No deje pasar esta ocasión para comenzar un régimen.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Quieren entrometerse en su relación de pareja. Esas inversiones a largo plazo resultarán excelentes. Tiene que estar más pendiente del trabajo y los negocios. Al final del día se notará cansado.

