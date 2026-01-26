Uno Entre Rios | Policiales | Camión

Un camionero perdió la vida en un despiste sobre la Ruta 127

El conductor de un camión jaula murió tras despistar en una curva a la altura del kilómetro 117, en cercanías del acceso a Bovril, departamento La Paz.

26 de enero 2026 · 16:18hs
Un trágico siniestro vial se registró este lunes sobre la Ruta Nacional 127, donde el conductor de un camión jaula perdió la vida tras despistar en una curva. Según informó la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, ocurrió en el kilómetro 117, puente sobre el arroyo Las Toscas, cerca del acceso a Bovril, departamento La Paz, ya citado anteriormente.

Por causas que aún se investigan, el camión jaula se despistó en una curva y cayó al vacío. Como consecuencia del violento impacto, la cabina del rodado se incendió, provocando el fallecimiento del conductor en el lugar.

Federación: una mujer fue atacada con un machete durante una pelea familiar

Personal del Puesto de Control Vial Federal intervino de inmediato y dispuso el corte total del tránsito en el sector para permitir el desarrollo de las actuaciones correspondientes, mientras se aguardaba la llegada de los equipos de emergencia y peritos.

Desde las autoridades recomendaron circular con extrema precaución y utilizar rutas alternativas hasta que se restablezca la normal circulación.

Camión Ruta 127 El Picapalo
