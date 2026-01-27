Uno Entre Rios | La Provincia | Bomberos Voluntarios

Bomberos Voluntarios de Paraná capturaron un murciélago de manera segura

Bomberos Voluntarios de Paraná capturaron un murciélago en un departamento de Urquiza al 1530 y lo liberaron de forma segura en su hábitat natural.

27 de enero 2026
Bomberos Voluntarios de Paraná capturaron un murciélago de manera segura.

Foto: Gentileza/Bomberos Voluntarios de Paraná

Bomberos Voluntarios de Paraná capturaron un murciélago de manera segura.

Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná acudió a un departamento ubicado en calle Urquiza al 1530, tras recibir el aviso de un vecino sobre la presencia de un murciélago en el interior de la vivienda.

El personal llegó al lugar y procedió a la captura segura del animal, garantizando tanto la protección del vecino como la integridad del mamífero. Posteriormente, el murciélago fue liberado en su hábitat natural.

El procedimiento se desarrolló sin inconvenientes, dejando al vecino tranquilo y asegurando el bienestar del animal.

