Uno Entre Rios | La Provincia | APS

APS planea una "jornada de visibilización", sin paro

Desde APS solicitan al ejecutivo municipal una urgente reapertura de paritarias para poder recuperar poder adquisitivo de sus salarios.

27 de enero 2026 · 14:53hs
APS planea una jornada de visibilización

APS planea una "jornada de visibilización", sin paro

La Asociación del Personal Superior (APS) advirtió que continúa sin diálogo con el Ejecutivo municipal y denunció una pérdida del 30% del poder adquisitivo en los últimos tres años. Desde el gremio reclaman salarios dignos, rechazan sumas no remunerativas y analizan un plan de acción ante la falta de respuestas.

La secretaria general de la Asociación del Personal Superior (APS), Alejandra Levrand, explicó que la entidad ha firmado solo dos acuerdos durante la gestión municipal actual: "Un acuerdo fue cuando este ejecutivo reconoció la pérdida de salario y empezamos a recuperar con un 2% y obviamente teníamos que establecer cuánto era lo que habíamos perdido nosotros en el 2023 para establecer un cronograma de pago y otro cuando hubo un incremento en uno de los códigos que cobra el personal jerarquizado". En ese sentido, sentenció que "la dignidad no puede ser una variable de ajuste", ya que no se pudo restablecer el diálogo con el Poder Ejecutivo para continuar con los debates paritarios y quedaron un 30% por debajo del poder adquisitivo de hace tres años. Para ello, proponen un cronograma de pagos paulatino.

Rosario del Tala: se incorporaron 80 mujeres a la Escuela de Suboficiales de la Policía de Entre Ríos.

Rosario del Tala: se incorporaron 80 mujeres a la Escuela de Suboficiales de la Policía de Entre Ríos

Gualeguaychú: Lilia cumplió 103 años y lo festejó con la Colonia Municipal.

Gualeguaychú: Lilia cumplió 103 años y lo festejó con la Colonia Municipal

LEER MÁS: Paritaria estatal: APS realizó retención de servicios

Desde el gremio indican que hay una relación unilateral con el gobierno: "No hemos tenido suerte. Más allá de que el ejecutivo dice que tiene diálogo, el diálogo tiene que unir. Donde uno escucha las entidades sindicales, toma un poco de cada uno y también donde se plasman las necesidades de todo". Una de las opciones que se baraja regularmente es una suma no remunerativa a la cuál rechazan porque consideran que debiera ser un pago dentro del sueldo básico así podrían acceder el sector jubilado.

Embed

Jornada de Movilización

La representante del gremio comentó que lleva 36 años trabajando en el ámbito estatal pero quienes ingresan con un salario mínimo cobran alrededor de $660.000: "Lo que queremos es una recuperación de nuestro salario y poder ir de a poco recuperando el poder adquisitivo". En ese marco, Levrand dijo que actualmente no discuten categorías, solo salarios dignos: "Mañana (miércoles) definiremos con los delegados un plan de acción porque si no convocan, estaremos en la calle", finalizó en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7).

APS Jornada paritaria movilización
Noticias relacionadas
Bomberos Voluntarios de Paraná participaron en operativo de ablación de órganos.

Bomberos Voluntarios de Paraná participaron en operativo de ablación de órganos

Las buenas intenciones (Argentina, 2019), dirigido por Ana García Blaya

Cine bajo las Estrellas: nueva función este domingo en el Anfiteatro Héctor Santángelo

festival popular en el parque gazzano con musica, feria y actividades para toda la familia

Festival Popular en el Parque Gazzano con música, feria y actividades para toda la familia

Víctor Sanzberro propone medidas para transparentar la asistencia alimentaria en Entre Ríos.

Víctor Sanzberro propone medidas para transparentar la asistencia alimentaria en Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

APS planea una jornada de visibilización, sin paro

APS planea una "jornada de visibilización", sin paro

Rosario del Tala: se incorporaron 80 mujeres a la Escuela de Suboficiales de la Policía de Entre Ríos

Rosario del Tala: se incorporaron 80 mujeres a la Escuela de Suboficiales de la Policía de Entre Ríos

Ultimo Momento
Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

APS planea una jornada de visibilización, sin paro

APS planea una "jornada de visibilización", sin paro

Rosario del Tala: se incorporaron 80 mujeres a la Escuela de Suboficiales de la Policía de Entre Ríos

Rosario del Tala: se incorporaron 80 mujeres a la Escuela de Suboficiales de la Policía de Entre Ríos

Patronato cruzará el túnel para medirse ante Colón

Patronato cruzará el túnel para medirse ante Colón

Educación vial y violencia de género: el Gobierno las sacó del esquema educativo obligatorio

Educación vial y violencia de género: el Gobierno las sacó del esquema educativo obligatorio

Policiales
Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

Villaguay: pedirán que se impute por intento de femicidio al joven que persiguió a su ex, chocó y mató a un hombre

Villaguay: pedirán que se impute por intento de femicidio al joven que persiguió a su ex, chocó y mató a un hombre

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Un camionero perdió la vida en un despiste sobre la Ruta 127

Un camionero perdió la vida en un despiste sobre la Ruta 127

Federación: una mujer fue atacada con un machete durante una pelea familiar

Federación: una mujer fue atacada con un machete durante una pelea familiar

Ovación
Los Pumas conocen sus sedes para el inicio del Nations Championship 2026

Los Pumas conocen sus sedes para el inicio del Nations Championship 2026

Central Entrerriano celebró su séptima victoria en serie

Central Entrerriano celebró su séptima victoria en serie

Boca cerró la contratación de Santiago Ascacibar

Boca cerró la contratación de Santiago Ascacibar

Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Copa Entre Ríos: quedaron definidos los cruces de los octavos de final

Copa Entre Ríos: quedaron definidos los cruces de los octavos de final

La provincia
APS planea una jornada de visibilización, sin paro

APS planea una "jornada de visibilización", sin paro

Rosario del Tala: se incorporaron 80 mujeres a la Escuela de Suboficiales de la Policía de Entre Ríos

Rosario del Tala: se incorporaron 80 mujeres a la Escuela de Suboficiales de la Policía de Entre Ríos

Gualeguaychú: Lilia cumplió 103 años y lo festejó con la Colonia Municipal

Gualeguaychú: Lilia cumplió 103 años y lo festejó con la Colonia Municipal

Bomberos Voluntarios de Paraná participaron en operativo de ablación de órganos

Bomberos Voluntarios de Paraná participaron en operativo de ablación de órganos

Cine bajo las Estrellas: nueva función este domingo en el Anfiteatro Héctor Santángelo

Cine bajo las Estrellas: nueva función este domingo en el Anfiteatro Héctor Santángelo

Dejanos tu comentario