APS planea una "jornada de visibilización", sin paro

La Asociación del Personal Superior (APS) advirtió que continúa sin diálogo con el Ejecutivo municipal y denunció una pérdida del 30% del poder adquisitivo en los últimos tres años. Desde el gremio reclaman salarios dignos, rechazan sumas no remunerativas y analizan un plan de acción ante la falta de respuestas.

La secretaria general de la Asociación del Personal Superior (APS), Alejandra Levrand, explicó que la entidad ha firmado solo dos acuerdos durante la gestión municipal actual: "Un acuerdo fue cuando este ejecutivo reconoció la pérdida de salario y empezamos a recuperar con un 2% y obviamente teníamos que establecer cuánto era lo que habíamos perdido nosotros en el 2023 para establecer un cronograma de pago y otro cuando hubo un incremento en uno de los códigos que cobra el personal jerarquizado". En ese sentido, sentenció que "la dignidad no puede ser una variable de ajuste", ya que no se pudo restablecer el diálogo con el Poder Ejecutivo para continuar con los debates paritarios y quedaron un 30% por debajo del poder adquisitivo de hace tres años. Para ello, proponen un cronograma de pagos paulatino.

Desde el gremio indican que hay una relación unilateral con el gobierno: "No hemos tenido suerte. Más allá de que el ejecutivo dice que tiene diálogo, el diálogo tiene que unir. Donde uno escucha las entidades sindicales, toma un poco de cada uno y también donde se plasman las necesidades de todo". Una de las opciones que se baraja regularmente es una suma no remunerativa a la cuál rechazan porque consideran que debiera ser un pago dentro del sueldo básico así podrían acceder el sector jubilado.

Jornada de Movilización

La representante del gremio comentó que lleva 36 años trabajando en el ámbito estatal pero quienes ingresan con un salario mínimo cobran alrededor de $660.000: "Lo que queremos es una recuperación de nuestro salario y poder ir de a poco recuperando el poder adquisitivo". En ese marco, Levrand dijo que actualmente no discuten categorías, solo salarios dignos: "Mañana (miércoles) definiremos con los delegados un plan de acción porque si no convocan, estaremos en la calle", finalizó en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7).