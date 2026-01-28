Champions League: se definirán los clasificados a los octavos de final

Los partidos de la séptima fecha de la fase regular de la Champions League se disputarán desde las 17. Ya tienen asegurado su lugar Arsenal y Bayern Múnich.

Los clasificados a los octavos de final y a los playoffs de la UEFA Champions League , el torneo de clubes más importante de Europa, se definirán este miércoles, en la que será una súper jornada donde se jugarán 18 partidos en simultáneo.

Todos los encuentros, correspondientes a la octava y última fecha de la fase regular, están programados para las 17 (hora de Argentina) y se podrán ver a través de diversos canales de ESPN, FOX Sports y en Disney+.

Luego de siete fechas disputadas, los únicos dos equipos que ya tienen su lugar entre los ocho mejores asegurados y por ende el boleto para los octavos de final son el Arsenal y el Bayern Múnich, con 21 y 18 puntos respectivamente.

A partir de allí comienza lo que será una verdadera batalla para finalizar entre los ocho mejores, en lo que serán varios los equipos que lucharán por ese privilegio.

Los partidos de la octava fecha de la Champions League

Ajax-Olympiacos, Arsenal-Kairat Almaty, Mónaco-Juventus, Athletic Bilbao-Sporting Lisboa, Atlético de Madrid-Bodo Glimt, Bayer Leverkusen-Villarreal, Borussia Dortmund-Inter, Brujas-Olympique Marsella, Eintracht Frankfurt-Tottenham, Barcelona-Copenhague, Liverpool- Qarabag, Manchester City- Galatasaray, Pafos FC- Slavia Praga, PSG-Newcastle, PSV Eindhoven-Bayern Múnich, St. Gilloise-Atalanta, Benfica-Real Madrid y Napoli-Chelsea.