Horóscopo del jueves 29 de enero de 2026

Este es el horóscopo correspondiente al jueves 29 de enero de 2026. Signo por signo, lo que deparan los astros del Zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Ante los enfrentamientos con su pareja, sea sincero. Ahorre. Sale airoso de las situaciones difíciles y sus jefes lo saben. Momento mental bueno para poner su salud en orden.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Va a conocer a una persona muy especial. Vuelva a ajustarse el cinturón. Tiene tendencia a crear tensiones con los compañeros. Las molestias lumbares pueden deberse a malas posturas.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Déjese llevar por el corazón y no diga que no al amor. Día óptimo en el aspecto económico. Está algo estresado con el trabajo, cálmese. No deje de cuidarse aunque se sienta muy bien.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

No tenga en cuenta los desplantes de su pareja, está agobiada. En esta jornada podría llegar un dinero extra. Siendo metódico en su trabajo, no tendrá problemas. Mejore su dieta a base de vitaminas.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Su cónyuge le necesita más que nunca; ayúdele. No debe hacer operaciones demasiado arriesgadas. Tenga siempre presente que nadie es imprescindible. Anote en su agenda la revisión de la vista.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Planee una cena familiar, se alegrarán mucho. Compare precios a la hora de comprar. Comienza a encontrar buenas ofertas laborales. El exceso de ejercicio puede dañar sus articulaciones.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

La comunicación con su pareja será complicada, esfuércese. Vivirá un día de esplendor económico. Canalizando su energía aumentará su rendimiento en el trabajo. Estupenda forma física.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

El amor volverá a renacer en su vida. No le importe ser generoso si controla los gastos. La mente se encuentra lúcida para cualquier trabajo. El torrente de energía que lleva dentro, canalícelo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

O cuida las relaciones amorosas, o lo sentirá. Un gasto extra le ha dejado el presupuesto descompensado. Elija bien entre las ofertas laborales que le hagan. El tabaco le está perjudicando más de lo que cree.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Hable con su pareja, pero con diplomacia y sin enfados. Le ofrecerán un negocio en el que no es oro todo lo que reluce. Podrá poner en práctica sus conocimientos laborales. Sigue en tensión.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Su relación de pareja está a punto de ser casi perfecta. Sea cauto al gastar el dinero ahorrado. Buena jornada en el trabajo, pero no se duerma en los laureles. Haga algo de ejercicio.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Momento de gran emotividad con la familia. Se sentirá con ganas de hacer regalos a los suyos. Le vendría bien independizarse laboralmente. Muchas horas delante del ordenador cansarán su vista.