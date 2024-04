Horóscopo del jueves 25 de abril de 2024

Tauro: Hoy puede ser un día muy afortunado para ti, y es que, por un lado, tendrás un estado de ánimo excepcionalmente favorable y esperanzado, incluso aunque no sepas por qué o no exista una clara razón para ello. Y, por otro lado, también va a ser un día afortunado para tus asuntos mundanos. Gran oportunidad inesperada.

Géminis: Vas a tener un día un poco estéril, de mucho ajetreo, trabajo y estrés; pero al final tendrás la sensación de que todo eso no ha valido para nada, o incluso que has fracasado, o te has equivocado, en tus esfuerzos. Sin embargo, tal vez mañana o dentro de unos días descubrirás que no es así. La impaciencia no te ayudará nada.

Cáncer: Debido a influencias favorables del Sol, la Luna y otros planetas, este puede ser uno de los signos más positivos de este día y te conviene aprovechar cualquier oportunidad que la vida ponga en tu camino, tanto si es en el trabajo como si se dirige a tu vida íntima. Es el momento de que un gran sueño se transforme en realidad

Leo: Hoy tienes ante ti un día de mucho trabajo y sacrificio y, en apariencia, de pocas alegrías o satisfacciones. Pero la realidad no es así, estás a punto de culminar con éxito una meta por la que has estado luchando desde hace ya mucho tiempo, y estos son, en realidad, los últimos esfuerzos. Dentro de nada vendrán las alegrías.

Virgo: Te espera un día poco agradable y de mucho trabajo, perseverancia y sacrificio. Ahora no hay que pensar en los frutos, este es el momento de sembrar, un día que vas a vivir como árido, en el que no hay felicitaciones ni palmadas en la espalda. Pero si ahora sabes estar a las duras, muy pronto vas a poder estar a las maduras.

Libra: La realidad es distinta a como tú la percibes, afortunadamente para ti. Tu vida va por el buen camino y tu actividad dará sus frutos antes de lo que piensas. Sin embargo, por las razones que sean, hoy el pesimismo tendrá tendencia a reinar en ti, y no solo por el trabajo, sino también por algunas adversidades en tu vida íntima.

Escorpio: Este no será un mal día para ti, al contrario, en lo que al trabajo y los asuntos materiales se refiere, vas a tener un día bastante bueno o fructífero, pero, al mismo tiempo, con razón o sin ella, también será un día de grandes altibajos emocionales, mucho más animado, o entusiasmado por la mañana, pero más abatido por la tarde.

Sagitario: Predisposición a los sacrificios, este será un día para "dar" aunque no tanto para "recibir", o al menos así tendrás tendencia a vivirlo. Un día de tareas poco agradables, de cosas que es preciso hacer aunque te apetezcan bastante poco. Pero tu estado de ánimo, algo melancólico, también influirá mucho en ver las cosas de ese modo.

Capricornio: Muchas veces perdiendo se gana, y esto, o algo muy parecido, es lo que te va a suceder a ti en el día de hoy, en el que sabrás sortear con una enorme habilidad, una situación muy complicada en tu trabajo, e incluso te interesará perder ahora, para que eso te lleve a un éxito mayor más adelante Hoy te vas a mostrar muy inspirado.

Acuario: Tú siempre tiendes a ir en la dirección contraria a la que van la inmensa mayoría de las personas, y cuando te encuentras con un día difícil, como va a ser el de hoy, a ti te puede llegar un gran éxito, o la solución a un problema que te agobiaba mucho, mientras que la gran mayoría tendría que lidiar con situaciones muy difíciles.

Piscis: Este es un día más bien difícil, según los astros, y en tu caso será la vida íntima o la familia quien más podría ser afectada, en forma de adversidades no previstas o dolorosos choques entre las ilusiones frente a la realidad. Pero no va a suceder nada que no ocurría antes, pero el problema era, en realidad, que tú te negabas a verlo.