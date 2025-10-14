En 2029 más del 90% de las tarjetas bancarias serán de materiales sostenibles

El crecimiento del plástico reciclado del 40% al 90% en tarjetas bancarias representa la aceleración de prácticas sostenibles de la industria de pagos.

Una transformación sin precedentes está ocurriendo en la industria de las tarjetas de pago : proyecciones a nivel mundial indican que para 2029, más del 90% de todas las tarjetas bancarias estarán fabricadas con materiales sostenibles, en comparación con apenas el 40% en 2024.

Según Juniper Research, el crecimiento del PVC reciclado del 40% al 90% en solo cinco años representa la adopción más acelerada de prácticas sostenibles en la historia de la industria de pagos. Este fenómeno se debe a varios factores: la creciente conciencia ambiental de los consumidores, los mandatos de las principales redes de pago y el compromiso de las instituciones financieras con los objetivos de desarrollo sostenible. Tal es el caso de Mastercard que ha establecido un hito histórico al decretar que, a partir del 1 de enero de 2028, todas las nuevas tarjetas de su red deberán fabricarse con materiales reciclados o de origen biológico, como es el PVC reciclado. Esta decisión, que afecta a millones de tarjetas en todo el mundo, está acelerando la transición en todos los mercados, incluido Argentina.

El mercado argentino está demostrando un dinamismo notable. BBVA marcó el camino en 2020 al convertirse en el primer banco del país en emitir tarjetas con 85,5% de PVC reciclado. Brubank, el único banco digital certificado como Empresa B en Argentina, dio un paso más al anunciar que desde fines de 2024 todas sus tarjetas se fabrican con 99% de PVC reciclado, con packaging 100% reciclado.

Estas iniciativas no son casos aislados, sino parte de una tendencia que se está consolidando en todo el sistema financiero argentino. El Grupo Supervielle, por su parte, implementó en 2021 un programa pionero para reciclar 50.000 tarjetas en desuso y convertirlas en mobiliario urbano en la ciudad de Mendoza, una iniciativa declarada de interés público municipal que demuestra el potencial de la economía circular aplicada al PVC reciclado. Actualmente también reciclan junto con Puro Scrap tarjetas bancarias en desuso y las transforman en ecodurmientes que forman parte de reservas naturales, jardines y escuelas.

Plástico PVC reciclado

En este contexto y con el PVC reciclado como el material preferido por la industria financiera global, Argentina se posiciona como uno de los mercados más dinámicos de la región en esta transición hacia la sostenibilidad. Desde la Asociación Argentina del PVC (AAPVC) se destacan las razones por las cuales el PVC reciclado se ha consolida como el material preferido para tarjetas sostenibles:

*Circularidad probada: es un material altamente reciclable que puede ser reprocesado múltiples veces sin perder sus propiedades esenciales. Cada año, millones de kilogramos de PVC destinados a tarjetas bancarias pueden ser recuperados y reintegrados al ciclo productivo, evitando que terminen como desperdicios.

*Durabilidad que reduce residuos: Las tarjetas fabricadas con PVC reciclado mantienen la misma resistencia, flexibilidad y durabilidad que las tarjetas de PVC virgen. Esta durabilidad es crucial para reducir la frecuencia de reemplazo de tarjetas y, por ende, la generación de residuos. Las nuevas tecnologías permiten extender la vida útil de las tarjetas hasta 7 años, multiplicando el impacto positivo ambiental.

*Reducción de la huella de carbono: La producción de PVC reciclado requiere sustancialmente menos energía que la fabricación de plástico virgen, lo que se traduce en una reducción considerable de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los bancos que han adoptado tarjetas con PVC reciclado están contribuyendo directamente a sus objetivos de descarbonización y neutralidad de carbono, compromisos cada vez más exigidos por reguladores y consumidores.

El PVC reciclado permite las mismas opciones de impresión, personalización y acabados de alta calidad que el PVC virgen, sin comprometer la estética ni la funcionalidad. Esto es especialmente relevante dado que, según un estudio global de IDEMIA, el 72% de los consumidores a nivel mundial se preocupa por el diseño de sus tarjetas, y el 69% elegiría una tarjeta ecológica sobre una convencional.

Un marco regulatorio favorable en Argentina

La aprobación en 2023 de la Estrategia Nacional de Finanzas Sostenibles por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la renovación en 2024 del Protocolo de Finanzas Sostenibles representan un marco propicio para que el sector financiero argentino profundice su compromiso con la sostenibilidad. Estos instrumentos establecen lineamientos claros para la integración de criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en las operaciones del sistema financiero.

“Argentina tiene una oportunidad única de posicionarse como líder regional en la adopción de tarjetas sostenibles, aprovechando la capacidad técnica de la industria local del PVC, el marco regulatorio favorable y el creciente interés de los consumidores por productos ambientalmente responsables”, comenta Miguel García, director de la Asociación Argentina del PVC.

El consumidor como motor del cambio

Los consumidores están demandando productos financieros más sostenibles. El estudio de IDEMIA revela que el diseño, la conveniencia y la sostenibilidad son los tres principales factores que influyen en la elección de tarjetas de pago. En Argentina, donde más del 60% de las transacciones ya son digitales, los consumidores valoran cada vez más que sus productos físicos reflejen un compromiso genuino con el medio ambiente.

Esta demanda no es solo una tendencia pasajera. Representa un cambio generacional en la forma en que los consumidores se relacionan con las marcas y los productos. Las instituciones financieras que adopten tempranamente tarjetas sostenibles no solo estarán cumpliendo con regulaciones futuras, sino que estarán fortaleciendo su relación con clientes cada vez más conscientes y exigentes.