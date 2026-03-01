El yoga y por qué una postura puede generar inteligencia emocional

El yoga es una de las tantas herramientas utilizadas para regular emociones. Pero la duda siempre cae en el por qué una postura o una respiración afectarían de alguna manera un hábito o conducta. La práctica, el movimiento y la atención se vuelven fundamentales en un proceso que si bien ayuda físicamente, es meramente mental.

Amar la luz de la luna o del sol dice mucho de las personas. Quienes optan por el sol, manifiestan su lado masculino y aquellos que eligen la noche, abrazan su lado femenino. Surya es Luz. Surya es la deidad hindú que personifica al Sol, venerado como el creador de la luz, la energía y la vida. Representa la fuerza, la salud y la autoridad, a menudo representado en esculturas sosteniendo lotos. También da nombre al Surya Namaskar (saludo al sol) en yoga. Y por eso en cada clase, Solange Balcaza, hace presente el saludo al sol (como su nombre) y agradece. Pero el yoga va mucho más allá de realizar una postura específica y sostenerse.

Cada verbo empleado en las prácticas refieren directamente y simbólicamente a cómo cada yogui puede manifestar su propia vida: ajustar los pies en el suelo no es solo el hecho en sí mismo; es poder optar por bajar a la realidad. Soltar el cuerpo, es poder relajarse frente al no conflicto. Autoexigirse cuando es necesario y aceptar cuando no lo es. Todo el mes de enero, en las clases se agradeció. “¿Cuántas veces agradecemos a nuestra vida durante el día”, se pregunta Sol, ya que piensa que es el verbo que más se debe tener en cuenta en el día a día: “Internamente energía o poca, irse a la tierra y que se vaya ahí. La que se tiene que quedar, la alojamos en el plexo solar”, precisó la profesora. Otra de las dudas que surgen, además de pensar en el porqué una postura podría ayudar a controlar un estado de ánimo, es el rol de la respiración. “Controlar la respiración es la herramienta. Ayuda a ordenarse y enfocarse. Depende de cada persona, de la voluntad que ponga para aquietar los pensamientos”, explicó Sol y agregó: “Me pasó, enfrentándome a mí, sabiendo que tengo un Ego, tengo que amarme. Quería empezar a transmitir esto que algo cambia. Aunque uno no se dé cuenta”.

Conexiones

Hay quienes, al principio, quieren realizar posturas rápidamente, hablan mucho o se sobre exigen. Todo eso habla mucho de los hábitos con los que llegan las alumnas. “En una postura de equilibrio, una se sostiene, sostiene su atención, los pensamientos, el cuerpo. Si pensás en todo eso, es un montón”, dijo a modo de ejemplificar cómo el yoga coopera con la consciencia de poder sentir y actuar apropiadamente. “Es hermoso tomarse un momento cuando uno tiene mucha descubrí y que me hace tan bien”. Por eso, además, en cada avance que ve en sus alumnas se emociona y se los dice porque considera que el reconocimiento es validar al otro como ser. “No hay mucha diferencia entre chicos y grandes. Necesitamos amor, que nos hablen bien y más”.

En el espacio de yoga Surya es Luz, se practican tres tipos de yoga: terapéutico, fit y columpio. Son estructuras creadas por la propia profesora en las que se adaptan a cada cuerpo. El primero es meramente calmo. El segundo trabaja aún más sobre la fuerza. Y el tercero utiliza el recurso de un columpio en la pared para poder realizar otras posturas. Y aunque pareciera que las dos últimas son disciplinas que pierden la esencia del yoga, sirven para complementar: “Tenemos conexión igual”.

Energías

En ese sentido, dijo que es necesario crear un espacio de silencio: “Hay que compartir. Sí. Pero con uno mismo. Hay quienes están para todos y no están para sí mismos, es un buen comienzo”. Trabajar con las energías del cuerpo, la tierra y el universo abre un amplio espectro de posibilidades que van más allá de las cuestiones físicas. “Todo lo que no es mío, lo dejo ir a la tierra. La energía está por todos lados”, expresó. Sol cree en Dios, Jesús y María y agradece mucho: “Agradezco la confianza y quiero que estén bien”. Por eso, sostiene que si bien el yoga es un estilo de vida, si no alcanza: hay que buscar más allá. “Mucha gente que viene acá es por estrés y ansiedad. Es importante buscar ayuda en la persona que necesitemos. Si no me funciona alguien, busco a alguien más”. No solo en el plano mental, sino también médico. Porque además, las personas buscan en el yoga aliviar dolores del cuerpo y, en algunos casos, no es suficiente.

Una huella imborrable

La profe recordó la historia de una mujer que participó un año entero de sus clases y que hoy ya no está: “una mujer hermosa, hacía de todo. En invierno dejó de venir y luego me entero de que desapareció. Pensé que iba a volver en el verano, pero no volvió. No sabía lo que estaba pasando. Ella tenía temas personales que resolver y decidió irse de este mundo. Me sentía culpable porque no la vida. Ella estaba espléndida. A veces no somos lo que vemos. Por eso, con mis herramientas, trato de ayudar. Pero creo que no hay que quedarse solo con eso”, expresó emocionada Solange y agregó entre lágrimas: “Su energía viene. A veces la siento acá. Se notaba que ella la pasaba bien, ya era una persona grande y se destacaba e incluso hacíamos yoga juntas”. Estilo El yoga es un estilo de vida para quienes practican.

Estudio y práctica

“Hoy no soy lo que se ve. Antes era muy explosiva, mis emociones estaban a flor de piel y pensé que no podía seguir así ”, contó Solange a UNO. Allí comenzó su camino por el yoga. Aprendió en Internet y luego estudió formalmente lo que la convirtió en profesora de yoga aplicada desde hace tres años: la mezcla entre la postura madre y lo terapéutico (Combinación entre Hatha y Agni Yogo). Con el tiempo, ganó conexión consigo misma y hoy en sus clases, la luz se mantiene tenue, los ojos cerrados y prima el silencio: “Para empezar a ir hacia adentro”. El yoga le permitió poder maternar y no hacerlo desde sus heridas. La profe cree que el yoga es luz. Sus alumnas confirman.