Rosario Romero: "Hemos logrado una transformación del transporte público"

La jefa comunal de Paraná, Rosario Romero, detalló lo realizado en 2025, con especial énfasis en el nuevo sistema de colectivos y políticas sociales

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, dio inicio formal este domingo a un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. La jefa comunal habló ante el cuerpo legislativo local, en el marco de una amplia convocatoria que incluye funcionarios provinciales y de otros municipios.

La convocatoria se enmarcó en lo establecido por el Régimen Municipal para Entre Ríos (Ley 10.027) y el Reglamento Interno del Honorable Concejo Deliberante (HCD), que disponen la apertura formal del período legislativo con el mensaje anual del Departamento Ejecutivo.

En el inicio de su mensaje, la presidenta municipal expresó: “Nos reúne la responsabilidad de gobernar y de representar. Nos reúne la voluntad de seguir forjando comunidad en una ciudad con historia, con presente y con futuro”. La apertura formal marcó el comienzo del período legislativo 2026 en la capital entrerriana.

Romero reconoció la complejidad de resumir el trabajo de la gestión municipal y advirtió sobre el contexto actual. “No es sencillo sintetizar el trabajo del gobierno local. Menos aún en tiempos donde la inmediatez parece imponerse sobre la reflexión y donde muchas veces se privilegia el impacto de la frase por encima de la profundidad de las políticas”, sostuvo.

Defensa de la institucionalidad y la continuidad

Mas adelante, la intendenta remarcó la importancia del respeto entre los poderes del Estado y el cumplimiento de las normas. “Creemos en la institucionalidad. Creemos en el valor de las normas, en el respeto por las competencias, en el diálogo entre poderes del Estado. Creemos que la democracia se fortalece cuando cada institución cumple su rol sin estridencias ni atajos”, afirmó.

Asimismo, destacó la continuidad de los procesos de gestión en la ciudad y rechazó la idea de comenzar de cero en cada mandato. “No creemos en los puntos de partida absolutos ni en las páginas en blanco. Ninguna ciudad vuelve a empezar cada cuatro años. Paraná es el resultado de un proceso conjunto construido durante décadas, con logros y también con aprendizajes. Gobernar implica asumir esa continuidad histórica: fortalecer lo que funciona y transformar lo que sea necesario, siempre con responsabilidad”, manifestó.

Y agregó: “Reivindicamos el federalismo como principio organizador de la Argentina y como práctica cotidiana. Las ciudades somos el primer mostrador del Estado; donde los problemas se vuelven concretos y donde las respuestas no pueden esperar. Por eso defendemos la autonomía municipal, el trabajo con el gobierno provincial y el gobierno nacional”.

Romero definió el perfil de gestión que buscó consolidar. “Sostenemos la idea de un Estado Facilitador, cercano, inteligente; eficiente; activo para promover el desarrollo y firme para acompañar a quienes atraviesan mayores dificultades”, afirmó.

Y agregó: “Cuando la economía aprieta, asumimos la responsabilidad de no mirar hacia otro lado. Frente a miradas que proponen rupturas permanentes o que desvalorizan la acción pública, elegimos el camino del trabajo sostenido, de la administración ordenada y de la construcción de confianza. Con la eficiencia como eje para gobernar en este contexto. Porque el orden institucional también es una forma de cuidar nuestra ciudadanía”.

Las frases más importantes

-“Creemos en la institucionalidad, en el valor de las normas, en el diálogo entre poderes del Estado. La democracia se fortalece cuando cada uno cumple con su deber. No creemos en las páginas en blanco”

-“Reivindicamos el federalismo como práctica cotidiana. Las ciudades somos el primer mostrador de los problemas, que a veces no pueden esperar”

-“Sostenemos la idea de un Estado facilitador, firme para acompañar. No miramos para otro lado, frente a los que desvalorizan lo público, elegimos el camino de la confianza. El orden institucional también es una forma de cuidar la ciudadanía”

-“Muchas decisiones se expresarán con mayor claridad”

-“La modernización del Estado no es un slogan. Profundizamos la modernización del Estado, despapelizando y acercando servicios. Cada avance es menos burocracia y más autonomía”

-“La mejor forma de prevenir adicciones es a través del deporte y los clubes, con espacios de inclusión. El Consejo del Deporte sigue creciendo y suma entidades”.

-“Gobernar es apostar al desarrollo humano, a través de la cultura”

-“Vamos a hacer la tramitación digital, no habrá más formato papel”

-“La Fiesta Nacional del Mate es familiar, pero ha ido creciendo y se ha irradiado a la región y al país”

-“Hemos realizado más de 300 ferias para promover el desarrollo y la producción local, con emprendimientos que encuentran su primera vidriera”

“La Feria del Libro ‘Paraná Lee’ volvió a consolidarse, con presentaciones, conversatorios y propuestas gratuitas”

-“Se implementarán jornadas periódicas de recolección diferenciada de tecnología o electrodomésticos”

-“Hemos logrado una transformación del transporte público, con cero subsidios. Es un momento especial que nos desafía a ser creativos. Debemos estimular el regreso al colectivo, estamos en ese proceso. Es un orgullo ver las unidades circulando por nuestras calles”

-“Este año llegaremos al 100% de iluminación LED. Esta semana colocamos 220 luminarias en un nuevo barrio”

-“Llevamos 2 mil intervenciones de bacheo e incorporamos una planta de asfalto en frío”

-“Sumamos mil contenedores, reduciendo minibasurales”

-“Las obras sobre nuestros arroyos son una necesidad, les pido a los legisladores que insistan con los fondos en Nación”

-“El sistema de agua arrastra décadas con problemas. Tenemos una planta nueva, pero con cañerías obsoletas. Elaboramos un Plan de Agua, que asume equipamiento y mejoras permanentes”

-“Control Urbano tuvo fuerte presencia y agilizamos trámites de habilitaciones”

-“La ciudad se construye entre Estado y sociedad, he pedido que hagamos más educación ciudadana”

“Hemos perdido aportes, subsidios, coparticipación, bajo políticas centralistas. Este proceso debería revertirse, debemos tener la humildad y estar convencidos de lo que estamos haciendo”