Capibaras XV aplastó a Cobras y obtuvo su segunda victoria

Capibaras XV derrotó este sábado por un contundente 54-12 a Cobras de Brasil. Se jugó en Santa Fe Rugby Club.

En una actuación demoledora y con el brillo extra de un estreno esperado, Capibaras XV derrotó este sábado por un contundente 54-12 a Cobras de Brasil , en el marco de la segunda fecha del Súper Rugby Américas 2026. La franquicia del Litoral fue ampliamente superior de principio a fin y sumó su segunda victoria consecutiva, tras el resonante triunfo en el debut ante el histórico Peñarol de Montevideo.

La noche tuvo todos los condimentos: tries en ráfaga, dominio físico, precisión en las formaciones fijas y la inauguración oficial del nuevo sistema de iluminación del Santa Fe Rugby Club , que le dio un marco internacional al espectáculo.

Un primer tiempo demoledor

Desde el pitazo inicial, Capibaras impuso condiciones. Con intensidad en el contacto y velocidad en el traslado, el equipo local desarticuló la defensa brasileña y golpeó temprano. La eficacia fue total: ¡seis tries en el primer tiempo!

El pack de forwards marcó el territorio con scrums sólidos y mauls bien ejecutados, mientras que los backs aprovecharon cada espacio para romper la línea defensiva. La conexión entre los medios y los centros fue clave para sostener el ritmo y ampliar la diferencia antes del descanso.

Cobras intentó reaccionar con juego desplegado, pero se encontró con una defensa ordenada y tackles firmes que cortaron cualquier intento de remontada.

Control y cierre con autoridad

En el complemento, Capibaras reguló energías pero nunca cedió el protagonismo. Con la ventaja asegurada, el cuerpo técnico movió el banco y mantuvo la intensidad. En los últimos minutos llegaron dos tries más que sellaron el 54-12 definitivo.

El resultado no solo refleja la diferencia en el marcador, sino también en el funcionamiento colectivo: orden táctico, disciplina y contundencia en zona de definición.

Síntesis:Capibaras XV 54- Cobras de Brasil 12

Capibaras XV: 1. Diego Correa, 2. Manuel Cuneo, 3. Lisandro Dipierdi, 4. Lorenzo Colidio, 5. Lucas Bur, 6. Ignacio Gandini, 7. Felipe Villagrán, 8. Manuel Bernstein, 9. Alejo Sugasti, 10. Ignacio Dogliani, 11. Franco Rossetto, 12. Guido Chesini, 13. Bruno Heit, 14. Lautaro Cipriani, 15. Francisco Lluch. Entrenador: Nicolás Galatro. Luego ingresaron: Federico Cescut, Juan Ignacio Rodríguez, Ignacio Orsetti, Bautista Grenón, Jerónimo Gómez Vara, Juan Lovell, Juan Bautista Baronio, Bautista Estellés.

Cobras de Brasil: 1. Joao Lucas Marino, 2.Santiago Bonavento, 3. Facundo Moreno, 4. Cleber Dias, 5. Helder Lúcio, 6. Adrio De Melo, 7. Matheus Claúdio, 8. André Arruda, 9. Zinedine Booysen, 10. Julián Leszczynski, 11. Rosko Specman, 12. Robert Ténorio, 13. Lorenzo Massari, 14.Sérgio Luna, 15. Joao Amaral. Entrenador: Josh Reeves. Luego ingresaron: Nicholas Sydorowitz, Santiago Bonovanento, Lautaro Facundo Fanlo, Helder Bryan Souza Lúcio, Gabriel Oliveira, Maiki Lemes, Ashwin Cox, Robson Morais.Primer tiempo: 6´ try Lucas Bur convertido por Ignacio Dogliani, 11´ try penal (Capibaras), 13´ try penal (Capibaras), 23´ try Francisco Lluch, 34´ try Lautaro Cipriani convertido por Ignacio Dogliani, 37´ Andrés Arruda convertido por Julián Leszczynski, 40´ try Francisco Lluch convertido por Ignacio Dogliani.Segundo tiempo: 13´ try Rosko Specman, 29´ try Franco Rossetto convertido por Ignacio Dogliani, 31´ try Felipe Villagrán convertido por Dogliani.Amarillas: Joao Lucas Marino, Cleber Dias, Endy Willian Pinheiro y Lorenzo Massari (Cobras). Cancha: Santa Fe Rugby ClubÁrbitro: Simón Larrubia (URBA)

Arranque ideal en el torneo

Con dos triunfos en igual cantidad de presentaciones, Capibaras se posiciona como uno de los animadores del certamen. El triunfo ante Peñarol en el debut ya había encendido las ilusiones; la goleada frente a Cobras confirmó que el equipo no solo compite, sino que también puede dominar.

El desafío ahora será sostener la regularidad en un torneo exigente y de alto nivel. Pero si algo dejó claro esta segunda fecha es que el Litoral tiene franquicia para soñar en grande.

Capibaras no solo ganó: brilló, convenció y estrenó escenario con una actuación que ilusiona a toda su gente.