Uno Entre Rios | Ovación | Independiente

Independiente le ganó a Central Córdoba sobre el final y quedó tercero en la Zona A

Independiente se impuso al Ferroviario con goles de Gabriel Ávalos e Iván Marcone. Quedó a dos puntos de los líderes de su grupo Estudiantes y Vélez.

28 de febrero 2026 · 22:10hs
Independiente ganó ante su gente.

Independiente ganó ante su gente.

Independiente venció 2-0 a Central Córdoba en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini por la octava fecha del Torneo Apertura. El anfitrión falló muchas ocasiones claras de gol, pero destrabó la historia en el cierre para llevarse tres puntos valiosos contra el elenco dirigido por Lucas Pusineri, un ex jugador y antiguo DT del elenco de Avellaneda.

El primer tiempo del Rojo fue una clara muestra de que los merecimientos no sirven en el fútbol. Los dirigidos por Gustavo Quinteros generaron un sinfín de ocasiones promediando la etapa hasta el cierre, pero el arquero Alan Aguerre le sacó el gol a Facundo Zabala y los palos le negaron el festejo a Matías Abaldo e Ignacio Malcorra.

Independiente jugó de visitante en Mendoza.

Independiente igualó con Gimnasia de Mendoza por el Torneo Apertura 2026

Independiente se ilusiona con ser protagonista en el campeonato.

Independiente Rivadavia e Independiente, el destacado del sábado

En la vereda opuesta, el Ferroviario expuso pocas herramientas para cruzar la mitad de la cancha, solo registro un avance de peligro y, en ese intento, casi rompe la paridad. Un cabezazo forzado de Horacio Tijanovich obligó a Rodrigo Rey a retroceder y tirar un manotazo salvador para impedir que ese balón ingrese en el arco a los 18 minutos.

Fue la única jugada en la que la defensa local quedó mal parada en el primer acto. Esto no es menor porque la zaga central registró uno de los cambios que realizó Quinteros en la previa al duelo. La expulsión de Sebastián Valdez por doble amarilla frente a Gimnasia de Mendoza forzó el retorno de Kevin Lomónaco, quien fue relegado al banco contra el Lobo después de que se hayan despertado rumores de un cortocircuito con el entrenador.

Se repitió la tónica en la segunda parte con un dueño de casa que fue a fondo para quedarse con los tres puntos, pero la ineficacia volvió a jugarle una mala pasada a los 55 minutos. Un gran desborde de Malcorra en la izquierda incluyó un centro pasado al segundo palo bajado por Ignacio Pussetto y Matías Abaldo definió con un testazo rechazado por Alejandro Maciel en la línea. Como si fuera poco, Nacho Pussetto tuvo la suya con otro cabezazo que se marchó desviado a los 60′.

La falta de definición es una de las debilidades de Independiente en este inicio oficial del año y la contundencia de Gabriel Ávalos lo ha catapultado como la principal figura del equipo. Con tres goles y dos asistencias en los primeros siete juegos del Apertura, el paraguayo es una fija dentro de la formación. Por eso no llamó la atención de que sea pretendido por el Fluminense de Brasil. Más allá de que se rechazaron los primeros ofrecimientos, la salida del atacante podría dejar diezmada la ofensiva.

Las modificaciones implementadas por Gustavo Quinteros contemplaron los ingresos de Luciano Cabral, Santiago Montiel y Santiago Arias, pero ninguno le cambió la cara al equipo de manera inmediata hasta que apareció el goleador que ilusiona a los hinchas. Un centro de Arias posibilitó un testazo sobre la hora de Ávalos para convertir su cuarto tanto en el torneo a los 88 minutos de juego. En la última jugada, Iván Marcone convirtió el 2-0 con un derechazo desde afuera del área.

Cómo quedaron Independiente y Central Córdoba

De esta manera, el Rojo dejó atrás dos partidos sin victorias, luego de la derrota 2-3 contra Independiente Rivadavia y el empate 1-1 frente a Gimnasia, ambos en condición de visitante en Mendoza. Con el reciente resultado en Avellaneda, escaló al tercer lugar con 13 unidades, a dos de Estudiantes de La Plata y Vélez, que comparten la cima y todavía deben jugar este lunes entre sí.

Independiente Central Córdoba Rojo Iván Marcone
Noticias relacionadas
Sebastián Nader, coordinador general de Formación Independiente, junto a Cristian Urrelli, Tesorero del Rojo de Avellaneda.

Formación Independiente se suma a la Liga Paranaense

Capibaras XV se impuso con autoridad.

Capibaras XV aplastó a Cobras y obtuvo su segunda victoria

El sóftbol de Argentina se quedó con el segundo puesto.

La Selección Argentina se quedó con la medalla de plata en Montería tras una final dramática ante México

Nadia Cutro, representante entrerriana en el Rally Nacional.

Rally Nacional: Nadia Cutro y Victorio Ballay, a paso firme en Pagos del Tuyú

Ver comentarios

Lo último

Independiente le ganó a Central Córdoba sobre el final y quedó tercero en la Zona A

Independiente le ganó a Central Córdoba sobre el final y quedó tercero en la Zona A

Más infraestructura para el estudiantado: la UNER suma obras clave

Más infraestructura para el estudiantado: la UNER suma obras clave

Agmer denunció irregularidades en la Ayuda Escolar y cuestionó la política salarial

Agmer denunció irregularidades en la Ayuda Escolar y cuestionó la política salarial

Ultimo Momento
Independiente le ganó a Central Córdoba sobre el final y quedó tercero en la Zona A

Independiente le ganó a Central Córdoba sobre el final y quedó tercero en la Zona A

Más infraestructura para el estudiantado: la UNER suma obras clave

Más infraestructura para el estudiantado: la UNER suma obras clave

Agmer denunció irregularidades en la Ayuda Escolar y cuestionó la política salarial

Agmer denunció irregularidades en la Ayuda Escolar y cuestionó la política salarial

Capibaras XV aplastó a Cobras y obtuvo su segunda victoria

Capibaras XV aplastó a Cobras y obtuvo su segunda victoria

En marzo continúa el cronograma de castraciones en barrios de Paraná

En marzo continúa el cronograma de castraciones en barrios de Paraná

Policiales
Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

La defensa de Juan Ruiz Orrico invocó la pena natural y la sentencia se conocerá el lunes

La defensa de Juan Ruiz Orrico invocó la "pena natural" y la sentencia se conocerá el lunes

La Fiscalía pidió 5 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores

La Fiscalía pidió 5 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores

Ovación
La Selección Argentina se quedó con la medalla de plata en Montería tras una final dramática ante México

La Selección Argentina se quedó con la medalla de plata en Montería tras una final dramática ante México

Boca Juniors decepcionó en la Bombonera, empató con Gimnasia de Mendoza

Boca Juniors decepcionó en la Bombonera, empató con Gimnasia de Mendoza

Independiente le ganó a Central Córdoba sobre el final y quedó tercero en la Zona A

Independiente le ganó a Central Córdoba sobre el final y quedó tercero en la Zona A

Capibaras XV aplastó a Cobras y obtuvo su segunda victoria

Capibaras XV aplastó a Cobras y obtuvo su segunda victoria

Iñaki Arrías se quedó con la pole en el TC Pista Mouras en Concepción

Iñaki Arrías se quedó con la pole en el TC Pista Mouras en Concepción

La provincia
Más infraestructura para el estudiantado: la UNER suma obras clave

Más infraestructura para el estudiantado: la UNER suma obras clave

Agmer denunció irregularidades en la Ayuda Escolar y cuestionó la política salarial

Agmer denunció irregularidades en la Ayuda Escolar y cuestionó la política salarial

En marzo continúa el cronograma de castraciones en barrios de Paraná

En marzo continúa el cronograma de castraciones en barrios de Paraná

San José, la ciudad con epidemia de suicidios en Entre Ríos

San José, la ciudad con "epidemia" de suicidios en Entre Ríos

Entre Ríos fortalece el diagnóstico y la atención integral de personas con enfermedades poco frecuentes

Entre Ríos fortalece el diagnóstico y la atención integral de personas con enfermedades poco frecuentes

Dejanos tu comentario