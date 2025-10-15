Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Seosper

El Seosper organiza "Entre tazas y lazos: un café por un octubre rosa"

Este jueves, a las 14.30, el Seosper desarrollará una charla de concientización sobre el cáncer de mama. El evento será en la feria de Salta y Nogoyá.

15 de octubre 2025 · 18:15hs
Desde el Seosper organizan una charla de concientización abierta a la comunidad.

En el marco del mes de la concientización sobre el cáncer de mama, desde el Sindicato de Empleados de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Seosper) organizaron el encuentro "Entre tazas y lazos: un café por un octubre rosa".

El evento se llevará a cabo este jueves 16 de octubre, desde las 14.30, en Parientesdelbar, ubicado en la feria de Salta y Nogoyá. La convocatoria es abierta para quienes deseen compartir, conversar y aprender juntas en un ambiente cálido y cercano.

La charla contará con la participación de destacadas profesionales como la oncóloga Verónica Vilchez, quien enseñará a realizar correctamente el autoexamen mamario y hablará sobre la importancia de la prevención; la especialista en fertilización Mercedes Cabrera, que explicará cómo preservar los gametos ante un diagnóstico oncológico; y la bioquímica Claudia Abrile, que informará sobre coberturas disponibles y cómo gestionarlas a través de obras sociales.

De qué tratará el encuentro

Tamara Zapata, integrante de la comisión directiva del Seosper y referente de género en la Juventud Sindical de Entre Ríos, comentó que la jornada estará apuntada a "la prevención y el autocuidado. Disertarán referentes que tiene la provincia, quienes nos hablarán sobre cómo cuidarnos y prevenir esta enfermedad. Debemos saber que hoy el cáncer es sinónimo de vida y no de muerte".

Seosper cáncer de mama Encuentro Concientización
