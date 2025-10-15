El Seosper organiza "Entre tazas y lazos: un café por un octubre rosa"

Este jueves, a las 14.30, el Seosper desarrollará una charla de concientización sobre el cáncer de mama. El evento será en la feria de Salta y Nogoyá.

En el marco del mes de la concientización sobre el cáncer de mama, desde el Sindicato de Empleados de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos ( Seosper ) organizaron el encuentro "Entre tazas y lazos: un café por un octubre rosa".

El evento se llevará a cabo este jueves 16 de octubre, desde las 14.30, en Parientesdelbar, ubicado en la feria de Salta y Nogoyá. La convocatoria es abierta para quienes deseen compartir, conversar y aprender juntas en un ambiente cálido y cercano.

La charla contará con la participación de destacadas profesionales como la oncóloga Verónica Vilchez, quien enseñará a realizar correctamente el autoexamen mamario y hablará sobre la importancia de la prevención; la especialista en fertilización Mercedes Cabrera, que explicará cómo preservar los gametos ante un diagnóstico oncológico; y la bioquímica Claudia Abrile, que informará sobre coberturas disponibles y cómo gestionarlas a través de obras sociales.

De qué tratará el encuentro

Tamara Zapata, integrante de la comisión directiva del Seosper y referente de género en la Juventud Sindical de Entre Ríos, comentó que la jornada estará apuntada a "la prevención y el autocuidado. Disertarán referentes que tiene la provincia, quienes nos hablarán sobre cómo cuidarnos y prevenir esta enfermedad. Debemos saber que hoy el cáncer es sinónimo de vida y no de muerte".