El horóscopo para este viernes 17 de octubre de 2025

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este miércoles 15 de octubre de 2025

El horóscopo para este jueves 16 de octubre de 2025

Recibir amor está muy bien, pero también hay que darlo. Aunque nade en la abundancia, no se confíe. Compre solamente lo necesario. Su afán por superarse le hará trabajar con más empeño. El pescado le repondrá el fósforo que le hace falta.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Elija bien con quién compartir sus ratos de ocio. Quizá no es el momento de gastar en hacer un viaje. Mala jornada laboral; no se irrite y concéntrese más. La salud de los suyos es importante pero no descuide la propia.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Si tiene pareja, verá cómo su unión se hace más sólida. Su hucha está llena, es el momento de disfrutar. Es hora de abandonar su trabajo por otro mejor. No cargue pesos excesivos.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Los astros favorecen los vínculos afectivos. Debe ahorrar si quiere hacer el viaje soñado. Sea participativo en el ambiente laboral. En esta jornada se sentirá especialmente feliz y optimista.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Esos celos absurdos pueden llevarle a la ruptura. Algunos envidiosos de su economía están al acecho. Éxito en los estudios o en el trabajo. Estupenda forma física.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Está que arrasa, será el alma de las fiestas. Administre bien el dinero. Buen día para hacer intercambios comerciales. El estrés puede ser la causa de sus problemas estomacales.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

La vida en pareja se presenta tranquila y sosegada. Con un poco más de persuasión conseguirá ese dinero. En lo que al trabajo se refiere, las aguas estarán revueltas. No magnifique sus problemas de salud y resuélvalos.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No le irá bien en los temas románticos o pasionales. Exija factura de todo lo que compre, pueden engañarle. Oportunidad especial en el trabajo, no vacile. El torrente de energía que lleva dentro, canalícelo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

No sea tan precavido y entréguese un poco más. Debería poner en orden sus cuentas bancarias. Buen día para las cuestiones profesionales. El organismo empezará a pasarle factura si comete excesos.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Olvide ese antiguo amor y siga su camino. Posponga las decisiones económicas para otro día. Adáptese a los aires de renovación de su empresa. Cálmese y no pague con los que tiene cerca su mal humor.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Demuestre su cariño a la persona amada. Intente hacer algo por aumentar sus ingresos mensuales. No sacrifique cosas importantes por ambiciones profesionales. Tendrá dificultad en conciliar el sueño por sus problemas.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Apasionante cambio en su vida amorosa. Mal día en asuntos económicos; los gastos atacan de nuevo. Es un trabajador nato, pero muy duro con sus rivales. La mente se refresca con un paseo en solitario.