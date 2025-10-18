El horóscopo para este sábado 18 de octubre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

Una reacción inesperada te hará reconocer el verdadero valor de tus amistades. Tiempo de decisiones difíciles. Confía en tus instintos.

El horóscopo para este jueves 16 de octubre de 2025

El horóscopo para este viernes 17 de octubre de 2025

Salud: No huyas ante la impotencia. Dar la cara y defender lo que te pertenece te favorecerá. Mantén tus objetivos claros y llévalos a cabo.

Amor: Buscarás en tu pareja un cable a tierra. Soportarás situaciones que sólo con atención y cariño podrás sobrellevar. Tendrás que poner límites.

Dinero: Si esa situación incómoda que vives en tu trabajo es una molestia para ti, habla con alguien que pueda resolver el asunto.

Tauro

Harás cambios drásticos para tu vida y también para la de tus íntimos. Da el tiempo necesario para que puedan acomodarse a ellos.

Salud: Dedícate a quien en verdad lo merezca. No pierdas el rumbo de tu corazón por seguir los argumentos de tu razón. Presta más atención a tu sentir.

Amor: No es tiempo de romanticismo sino de crudas emociones. Tendrás lo que deseas. Cuidado, no abuses de la generosidad de tu pareja.

Dinero: No temas a los desafíos, responderás con altura. Apertura de caminos con determinación y coraje para afrontar los cambios.

Géminis

La vitalidad que tienes contagiará a los demás. Cuidado con el exceso de actividad, podría acarrearte algún susto con la salud.

Salud: No compartas secretos comprometedores, podrías lamentarlo en el futuro. Preserva tu intimidad y la de tus seres queridos.

Amor: No es momento proponer cambios en la relación. Oportunidad de dar vuelta la página. Lo que sigue puede ser especial.

Dinero: Mejora tu situación económica gracias a la ayuda de tus familiares más cercanos. Si tienes inversiones que no rinden lo esperado, es el momento de anularlas.

Cáncer

Basta de impedimentos y retrasos. Pon en movimiento la maquinaria del éxito. Tendrás que revisar el pasado antes de seguir.

Salud: Necesitarás hacer mucha actividad física y así evitar que el enojo o la preocupación te venzan. Libérate del estrés acumulado en el cuerpo.

Amor: Mantén la calma. Ese ser especial que apareció en tu vida notó tu presencia y va a ponerse en contacto muy pronto.

Dinero: Mil posibilidades de enfrentamientos con personas de autoridad. No es el momento de generar inversiones en campos con futuro incierto.

Horóscopo 2 Horóscopo

Leo

Recibirás órdenes que no compartes, pero que deberás cumplir a como dé lugar. No te ofusques y mantén la calma.

Salud: Tu vida sufrirá muchos cambios y tendrás que adaptarte a ellos. No descuides tu bienestar espiritual.

Amor: La pasión inaugura una nueva época de romances y encuentros. Aprovecha la ocasión para abandonar obligaciones y apuntar al placer.

Dinero: Es un buen momento para sacar a la luz todas tus nuevas ideas. Tus jefes te lo agradecerán.

Virgo

Pueden plantearse conflictos debido a malos entendidos. No te dejes llevar por rumores y aclara bien tu posición.

Salud: Buen día para disfrutar de los verdaderos placeres de la vida. Dale rienda suelta a tu imaginación.

Amor: Sentirás dudas por el proceder de tu pareja. Hay muchas cosas por decidirse y aún hay tiempo para hacerlo.

Dinero: Noticias inesperadas te harán repensar tu futuro profesional. Es momento de hacer lo que realmente sientes.

Libra

Tal vez la monotonía del día a día te agobie, pero no dejarás que los sentimientos te superen. Tendrás ayuda de alguien muy capaz.

Salud: Si ofendiste a alguien sin mala intención, pide disculpas sinceras pero no te humilles. Nunca es tarde si la intención es buena.

Amor: Los encuentros se convierten en inolvidables. Vienes propiciando un cambio en tu interior. Propondrás a tu pareja nuevas experiencias.

Dinero: Te sientes urgido e impones un ritmo exigente. Nadie te pide plazos ni tiempos, te lo autoimpones. No agotes tu energía.

Escorpio

Prepárate para una lucha sostenida con quien menos te pensabas. Un caso cerrado que se reabre y desordena tu presente.

Salud: No te aferres a tu inseguridad si quieres avanzar, arriésgate. Extiende tu red de contactos, abre tu plano social. Confía en tu pareja.

Amor: Nada malo puede suceder por tener que aclarar dudas que son propias de toda relación. Genera un clima íntimo, habla de ello.

Dinero: Ascenso y poder. Tus logros asombrarán a tus superiores, quienes aceptan con gusto tus renovadas propuestas.

Sagitario

Te verás envuelto en situaciones conflictivas en tu hogar. Trata de organizar tus ideas para no complicar las cosas.

Salud: Todo lo relacionado a la espiritualidad, la religión, el karma o la filosofía, captará tu atención y te permitirá llegar a la esencia de tu ser.

Amor: Estarás muy despegado de tus sentimientos y con cierta indolencia, habiendo poca compatibilidad y discordancia en la pareja.

Dinero: Liquida deudas, libérate de asuntos que no te conducen a nada. No pierdas tiempo, sé inteligente y haz estrategias productivas.

Capricornio

Te involucras en la comunidad, participarás de actividades voluntarias. Toda la energía y la voluntad que pones se volverá a tu favor.

Salud: Renegar de tu naturaleza te hará un ser infeliz. Aceptar tus condiciones te permitirá disfrutar del respeto de los demás. Sé honesto contigo mismo.

Amor: Momento excepcional para dejar atrás dolorosos desencuentros y preparar el terreno para futuras relaciones. Concéntrate en el presente.

Dinero: Tendrás más dinero en tus bolsillos. Se abren nuevos horizontes comerciales. No descuides tus estudios y la capacitación.

Acuario

Horóscopo de hoy: Planificar a futuro muchas veces te hará perder la objetividad del presente. Ten en cuenta tu realidad y vive el día a día. Ten paciencia.

Salud: Mantén la calma ante agresiones que se presenten en tu grupo de amistades. La diplomacia puede ser tu carta ganadora. Mide tus palabras y tus actos.

Amor: La dicha está asegurada, puede que llegue el amor a tu vida. Disfruta a pleno de lo que tienes y compártelo con los demás.

Dinero: No dejes que la desorganización de otros resulte contagiosa. Te irá muy bien, pero no debes acumular gastos innecesarios.

Piscis

Cualquier descuido podrá traer complicaciones. No dejes que te envuelvan con palabras carentes de fundamento. Tómate tu tiempo.

Salud: No postergues aquello que te has comprometido a realizar, cumple tus promesas. Evita confrontaciones y malos entendidos.

Amor: Haz un esfuerzo y escucha antes de contradecir al otro. Una discusión no es un pacto definitivo de separación. Baja el nivel de ansiedad.

Dinero: La actividad que estás llevando a cabo te traerá un buen rendimiento económico que mejorará tu calidad de vida más de lo esperado.