Despiste y vuelco en la ex Ruta 131: el conductor sufrió traumatismos

Un Fiat Palio despistó y volcó en la ex Ruta 131, entre Estación Puíggari y General Racedo. El conductor fue derivado a un centro de Crespo

18 de octubre 2025 · 10:22hs
Despiste y vuelco en la ex Ruta 131: el conductor sufrió traumatismos

El conductor de un automóvil Fiat Palio, por motivos que se desconocen, perdió el control, salió de la cinta asfáltica y terminó volcando sobre la ex Ruta 131, en el tramo que une Estación Puíggari con Racedo. Como consecuencia del accidente no se reportaron lesionados de gravedad. El accidente ocurrió en horas de la madrugada de este sábado.

Personal de la comisaría de General Racedo que se encontraba en patrullaje preventivo arribó al sitio y asistieron de inmediato al conductor, con domicilio en Crespo. Según se informó, el hombre no presentó lesiones de gravedad, aunque sí traumatismos, por lo que fue trasladado a un centro asistencial de Crespo para su evaluación médica. Las causas del siniestro quedaron sujetas a determinación.

Despiste y vuelco en la ex Ruta 131: trasladaron al conductor con traumatismos

Despiste y vuelco en la ex Ruta 131: trasladaron al conductor con traumatismos

Desde la Departamental policial Diamante se reiteró el llamado a la conducción prudente y al respeto de las normas viales para disminuir la siniestralidad. De hecho, se recomendó mantener velocidades compatibles con la vía y las condiciones climáticas, uso de cinturón de seguridad y distancia de frenado.

