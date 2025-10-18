Los entrerrianos cierran la fase regular del Torneo Regional del Litoral.

Este sábado, desde las 16, se define la fase clasificatoria del Torneo Regional del Litoral. Estudiantes, Tilcara y Rowing buscarán un buen cierre.

Este sábado se disputará la 18ª y última fecha de la fase clasificatoria del Torneo Regional del Litoral , en el Top 9 y la Segunda categoría. Todos los encuentros comenzarán a las 16. Estudiantes de Paraná, Tilcara y Rowing son los equipos entrerrianos que buscarán cerrar la fase con buenas actuaciones.

En el Top 9, Estudiantes de Paraná (56 puntos), ya clasificado a semifinales, recibirá a Duendes (52), que también aseguró su lugar en la próxima fase. El encuentro en Paraná será clave para definir posiciones dentro del grupo de los cuatro mejores. El árbitro principal será Damián Schneider (URR).

Por su parte, el Paraná Rowing Club (31 puntos), sin chances de avanzar, jugará como local frente a Santa Fe Rugby (42), que pelea por la última vacante a semifinales y necesita ganar y esperar una derrota de GER (47). El partido estará dirigido por Carlos Poggi (URR).

En el resto de la fecha, Jockey Club de Venado Tuerto (6) enfrentará a CRAI (24), con arbitraje de Juan I. Vega (URR), mientras que Old Resian (36) recibirá a GER (47), con Esteban Filipanics (UCR) como juez principal. Jockey Club de Rosario (69) tendrá fecha libre.

En la Segunda categoría, Tilcara (54), que ya tiene asegurado su pase a semifinales, visitará a Gimnasia de Pergamino (21) para cerrar la fase clasificatoria. El partido será arbitrado por Joaquín Díaz (URR).

Uni (SF) (24) jugará contra CRAR (30), con Fabián Prats (USR) como árbitro; Los Caranchos (47) recibirá a Provincial (29), dirigido por César Medina (UPR); y Alma Juniors (46) enfrentará a Logaritmo (26), con Javier Villalba (USR) como juez. Uni (R) (76) tendrá fecha libre.