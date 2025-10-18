Viejo Verde Rock, la banda nogoyaense que crece en la escena regional

Uno Entre Rios | Escenario | Viejo Verde Rock

18 de octubre 2025
La banda Viejo Verde Rock, oriunda de Nogoyá, continúa recorriendo los escenarios de la región con una fuerte presencia en el circuito under y compartiendo escenario con grupos emblemáticos del rock nacional como Viejas Locas y El Reloj.

Integrada por Andrés “Karozo” Yones en guitarra y voz, Marcelo “Anécdota” Aquilini en guitarra, Ignacio “Cuchi” Casas en bajo y Maximiliano “Macho” Lezano en batería, la agrupación toma su nombre y logo de una mantis religiosa, símbolo que ya se volvió parte de su identidad estética y musical.

Su fecha fundacional se remonta al 27 de enero de 2018, cuando lanzaron su primer disco, Todo lo más lindo del mundo, compuesto por diez canciones originales. Entre ellas se destacan Ella, Bailando igual y la que da nombre al álbum, piezas que reflejan la esencia de la banda: rock directo, con letras cotidianas y una impronta auténtica.

En noviembre de 2023, Viejo Verde presentó su segundo trabajo, Viejo Verde Vol. 2, un material de siete canciones que continúa explorando el sonido de raíz barrial con una producción más pulida. En este álbum sobresalen temas como Gurrimín, Esa canción y Blues azul, donde el grupo reafirma su estilo entre el rock clásico, el blues y el espíritu rioplatense.

Durante 2024, lanzaron el sencillo Mabel, un tema con un toque de rock potente que narra la historia de un hombre enamorado que, aun reconociendo sus errores, lo daría todo por su Mabel.

El próximo 15 de noviembre, Viejo Verde Rock se presentará en el Crespo Rock, festival que reunirá a destacadas bandas de la región. Luego de ese show, el grupo tiene previsto ingresar nuevamente al estudio para comenzar a trabajar en nuevo material, que verá la luz próximamente.

Todo el repertorio de Viejo Verde Rock se encuentra disponible en Spotify y YouTube, donde figuran bajo el nombre Viejo VR.

