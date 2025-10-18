Uno Entre Rios | Policiales | Túnel subfluvial

Mujer se descompensó al volante y chocó en el Túnel Subfluvial

El accidente ocurrió este sábado por la mañana en el interior del Túnel Subfluvial y generó largas filas de vehículos a la espera de poder circular

18 de octubre 2025 · 11:06hs
Mujer se descompensó al volante y chocó en el Túnel Subfluvial

La conductora de un vehículo perdió el control del rodado y chocó de frente contra una camioneta. El accidente ocurrió este sábado por la mañana en el interior del Túnel Subfluvial y generó largas filas de vehículos a la espera de poder circular.

accidente túnel subfluvial
El accidente ocurrió este sábado por la mañana en el interior del Túnel Subfluvial y generó largas filas de vehículos a la espera de poder circular.

El accidente ocurrió este sábado por la mañana en el interior del Túnel Subfluvial y generó largas filas de vehículos a la espera de poder circular.

De acuerdo a los primeros datos, la mujer se desvaneció al volante y se cruzó de carril; esa fue la causa del violento impacto contra la pick up en el viaducto que conecta Paraná con Santa Fe.

mujer se descompenso al volante y choco en el tunel subfluvial

Mujer se descompensó al volante y chocó en el Túnel Subfluvial

concordia: policias salvaron la vida de un nino con maniobras de rcp

Concordia: policías salvaron la vida de un niño con maniobras de RCP

largas filas en el túnel por accidente

Ampliaremos...

Túnel subfluvial Paraná accidente mujer
Noticias relacionadas
despiste y vuelco en la ex ruta 131: el conductor sufrio traumatismos

Despiste y vuelco en la ex Ruta 131: el conductor sufrió traumatismos

El entrerriano Agustín Fresco murió al caer de un mirador en Santa Cruz. 

Santa Cruz: un médico entrerriano falleció al caer de un mirador

El que condenó al hombre por abuso sexual fue el centésimo cuadragésimo cuarto juicio por jurados desde la implementación de este sistema de juzgamiento penal.

Condenan a un hombre a 20 años de prisión efectiva por abuso sexual

Incendios en el Delta: revocan el sobreseimiento de Rufino Baggio y 42 imputados

Incendios en el Delta: revocan el sobreseimiento de Rufino Baggio y 42 imputados

Ver comentarios

Lo último

Concordia: policías salvaron la vida de un niño con maniobras de RCP

Concordia: policías salvaron la vida de un niño con maniobras de RCP

Brian Duarte: Saldremos a buscar el partido sin especular

Brian Duarte: "Saldremos a buscar el partido sin especular"

Viejo Verde Rock, la banda nogoyaense que crece en la escena regional

Viejo Verde Rock, la banda nogoyaense que crece en la escena regional

Ultimo Momento
Concordia: policías salvaron la vida de un niño con maniobras de RCP

Concordia: policías salvaron la vida de un niño con maniobras de RCP

Brian Duarte: Saldremos a buscar el partido sin especular

Brian Duarte: "Saldremos a buscar el partido sin especular"

Viejo Verde Rock, la banda nogoyaense que crece en la escena regional

Viejo Verde Rock, la banda nogoyaense que crece en la escena regional

Mujer se descompensó al volante y chocó en el Túnel Subfluvial

Mujer se descompensó al volante y chocó en el Túnel Subfluvial

Suspendieron la función de Enhumoradísimo en el Teatro 3 de Febrero

Suspendieron la función de "Enhumoradísimo" en el Teatro 3 de Febrero

Policiales
Concordia: policías salvaron la vida de un niño con maniobras de RCP

Concordia: policías salvaron la vida de un niño con maniobras de RCP

Mujer se descompensó al volante y chocó en el Túnel Subfluvial

Mujer se descompensó al volante y chocó en el Túnel Subfluvial

Despiste y vuelco en la ex Ruta 131: el conductor sufrió traumatismos

Despiste y vuelco en la ex Ruta 131: el conductor sufrió traumatismos

Santa Cruz: un médico entrerriano falleció al caer de un mirador

Santa Cruz: un médico entrerriano falleció al caer de un mirador

Condenan a un hombre a 20 años de prisión efectiva por abuso sexual

Condenan a un hombre a 20 años de prisión efectiva por abuso sexual

Ovación
Brian Duarte: Saldremos a buscar el partido sin especular

Brian Duarte: "Saldremos a buscar el partido sin especular"

Los entrerrianos cierran la fase regular del Torneo Regional del Litoral

Los entrerrianos cierran la fase regular del Torneo Regional del Litoral

Paraná recibe la 31ª edición del Torneo Eduardo Uranga

Paraná recibe la 31ª edición del Torneo Eduardo Uranga

Torneo Oficial de Damas: se juegan las semifinales de la Zona Ascenso

Torneo Oficial de Damas: se juegan las semifinales de la Zona Ascenso

Duelo cargado de emociones para Boca en La Bombonera

Duelo cargado de emociones para Boca en La Bombonera

La provincia
Peregrinación de los Pueblos: miles de fieles avanzan bajo el lema Con María, peregrinos de esperanza

Peregrinación de los Pueblos: miles de fieles avanzan bajo el lema "Con María, peregrinos de esperanza"

Campaña del Banco de Alimentos de Paraná que multiplica platos de comida y compromiso social

Campaña del Banco de Alimentos de Paraná que multiplica platos de comida y compromiso social

Paraná: el MST-Nueva Izquierda invita a una charla para dar a conocer sus propuestas

Paraná: el MST-Nueva Izquierda invita a una charla para dar a conocer sus propuestas

La nueva empresa de colectivos recibió más de 320 currículums en pocos días

La nueva empresa de colectivos recibió más de 320 currículums en pocos días

Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

Dejanos tu comentario