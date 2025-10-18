La conductora de un vehículo perdió el control del rodado y chocó de frente contra una camioneta. El accidente ocurrió este sábado por la mañana en el interior del Túnel Subfluvial y generó largas filas de vehículos a la espera de poder circular.
Mujer se descompensó al volante y chocó en el Túnel Subfluvial
18 de octubre 2025 · 11:06hs
De acuerdo a los primeros datos, la mujer se desvaneció al volante y se cruzó de carril; esa fue la causa del violento impacto contra la pick up en el viaducto que conecta Paraná con Santa Fe.
Ampliaremos...