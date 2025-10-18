Suspendieron la función de "Enhumoradísimo" en el Teatro 3 de Febrero

Desde la cuenta oficial del Teatro 3 de Febrero, anunciaron que la función de "Enhumoradísimo" prevista para el domingo 19 de octubre queda suspendida

Desde la cuenta oficial del Teatro 3 de Febrero informaron que la función prevista para el domingo 19 de octubre fue suspendida. "Enhumoradísimo", que tenía como protagonistas a Leo Bartolomé y Gerardo Farías, anunció la cancelación sin brindar más detalles sobre los motivos.

La noticia generó sorpresa entre quienes ya habían adquirido sus entradas o planeaban asistir, ya que la obra contaba con una importante expectativa del público local. Desde la producción no se confirmó aún si la función será reprogramada en una nueva fecha.