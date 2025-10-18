Peregrinación de los Pueblos: miles de fieles avanzan bajo el lema "Con María, peregrinos de esperanza"

Uno Entre Rios | La Provincia | peregrinación

18 de octubre 2025 · 09:07hs
Bajo el lema “Con María, peregrinos de esperanza”, se desarrolla la 43ª edición de la Peregrinación de los Pueblos, una de las manifestaciones religiosas más convocantes de Entre Ríos. La marcha comenzó este viernes 17 de octubre, cuando miles de fieles partieron desde Hasenkamp rumbo al Santuario de Nuestra Señora de Schoenstatt, en la zona sur de Paraná.

El punto de partida fue la ermita de Hasenkamp, sobre la Ruta Provincial 32, donde se realizó la oración inicial y la bendición de los caminantes. Desde allí, contingentes de toda la provincia iniciaron el recorrido de más de 90 kilómetros a pie, acompañados por vehículos de apoyo, ambulancias, servidores y sacerdotes.

Por la magnitud de la convocatoria, fuerzas de seguridad, equipos sanitarios y voluntarios se distribuyeron a lo largo del trayecto, brindando asistencia médica, hidratación y orientación a los peregrinos, publica El Once.

Bajo viento y lluvia

Minutos antes de las 20, los caminantes realizaron el primer descanso, luego de haber completado los 15 kilómetros iniciales. La jornada se desarrolló con variaciones climáticas: calor en los primeros kilómetros, luego viento y, al caer la tarde, lluvia que provocó un descenso de temperatura.

Antorchas encendidas

En Cerrito, los peregrinos encendieron las tradicionales antorchas, un momento cargado de simbolismo que representa la luz de la fe y la comunión entre los pueblos. La segunda parada fue en la estación del ferrocarril, desde donde partieron nuevamente con oraciones y múltiples agradecimientos.

Aproximadamente a las 5 de la mañana de este sábado, los caminantes arribaron a El Palenque, tras recorrer 43 kilómetros. Durante la mañana, y acompañados por un sol pleno, transitan el tramo hacia Sauce Montrull, donde realizarán el cuarto descanso desde el mediodía, completando 55 kilómetros de caminata.

La marcha prosigue hacia Sauce Montrull, punto al que arribarán cerca de las 12.30. Desde allí, los fieles retomarán la caminata a las 14 para encarar el tramo final rumbo al Santuario La Loma. Este año, el recorrido presenta una modificación por obras en el Parque Industrial, por lo que los peregrinos avanzarán por calles Almafuerte, Caputo y Miguel David hasta el destino final.

Para la tarde de este sábado se prevé el arribo de los primeros contingentes al Santuario La Loma, donde se celebrará la misa central con la participación de obispos y representantes de distintos movimientos religiosos.

