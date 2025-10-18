Torneo Oficial de Damas: se juegan las semifinales de la Zona Ascenso

Se acerca la definición del Torneo Oficial de Damas que organiza la Federación Entrerriana de Hockey (FEH). Este sábado se disputarán los partidos de las semifinales de la Zona Ascenso para las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 19, Reserva y Primera.

En la división principal, ambos partidos se llevarán a cabo a partir de las 19.30. En El Plumazo del Club Atlético Estudiantes jugarán Echagüe ante Talleres Blanco; mientras que en el sintético del Club Atlético Paracao se medirán Unión Agrarios Cerrito con Estudiantes Blanco.

Las divisiones formativas del Torneo Oficial de Damas

Además, las semifinales de Sub 12 serán Paracao Amarillo-Talleres Blanco (a las 11, en Paracao) y Unión Agrarios-La Paz Hockey (a las 10.30, en Cerrito); de Sub 14, Talleres Blanco-Rowing Blanco (a las 15, en El Plumazo) y Unión Agrarios-La Paz Hockey (a las 12, en Cerrito); de Sub 16, Estudiantes Blanco-Rowing Blanco (a las 10, en El Plumazo) y Unión Agrarios-La Paz Hockey (a las 9, en Cerrito); de Sub 19, Talleres Blanco-Echagüe (a las 13, en El Plumazo) y Estudiantes Blanco-Rowing Blanco (a las 13, en Paracao); y de Reserva, Echagüe-Rowing Blanco (a las 17, en El Plumazo) y Estudiantes Blanco-Talleres Blanco (a las 17, en Paracao).