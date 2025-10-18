Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Oficial de Damas

Torneo Oficial de Damas: se juegan las semifinales de la Zona Ascenso

Echagüe-Talleres Blanco y Unión Agrarios Cerrito-Estudiantes Blanco serán los cruces de este sábado en la segunda categoría del Torneo Oficial de Damas.

18 de octubre 2025 · 09:42hs
Echagüe

Echagüe, uno de los que pelearán por subir a la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas.

Se acerca la definición del Torneo Oficial de Damas que organiza la Federación Entrerriana de Hockey (FEH). Este sábado se disputarán los partidos de las semifinales de la Zona Ascenso para las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 19, Reserva y Primera.

En la división principal, ambos partidos se llevarán a cabo a partir de las 19.30. En El Plumazo del Club Atlético Estudiantes jugarán Echagüe ante Talleres Blanco; mientras que en el sintético del Club Atlético Paracao se medirán Unión Agrarios Cerrito con Estudiantes Blanco.

Rowing Azul manda en la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas.

Rowing Azul es el nuevo líder del Torneo Oficial de Damas

Brian Duarte marcó en cuartos y semifinales. ¿Repetirá en la final?

Brian Duarte: "Saldremos a buscar el partido sin especular"

Las divisiones formativas del Torneo Oficial de Damas

Además, las semifinales de Sub 12 serán Paracao Amarillo-Talleres Blanco (a las 11, en Paracao) y Unión Agrarios-La Paz Hockey (a las 10.30, en Cerrito); de Sub 14, Talleres Blanco-Rowing Blanco (a las 15, en El Plumazo) y Unión Agrarios-La Paz Hockey (a las 12, en Cerrito); de Sub 16, Estudiantes Blanco-Rowing Blanco (a las 10, en El Plumazo) y Unión Agrarios-La Paz Hockey (a las 9, en Cerrito); de Sub 19, Talleres Blanco-Echagüe (a las 13, en El Plumazo) y Estudiantes Blanco-Rowing Blanco (a las 13, en Paracao); y de Reserva, Echagüe-Rowing Blanco (a las 17, en El Plumazo) y Estudiantes Blanco-Talleres Blanco (a las 17, en Paracao).

Torneo Oficial de Damas Echagüe Talleres Estudiantes
Noticias relacionadas
Los entrerrianos cierran la fase regular del Torneo Regional del Litoral.

Los entrerrianos cierran la fase regular del Torneo Regional del Litoral

Claudio Úbeda intentará cortar la racha de sequía de títulos en Boca y clasificarlo a la Copa Libertadores.

Duelo cargado de emociones para Boca en La Bombonera

Oficial: se adelantó el partido entre Talleres y River por el Torneo Clausura

River quiere cortar la mala racha en el torneo local

Paraná recibe la 31ª edición del Torneo Eduardo Uranga.

Paraná recibe la 31ª edición del Torneo Eduardo Uranga

Ver comentarios

Lo último

Concordia: policías salvaron la vida de un niño con maniobras de RCP

Concordia: policías salvaron la vida de un niño con maniobras de RCP

Brian Duarte: Saldremos a buscar el partido sin especular

Brian Duarte: "Saldremos a buscar el partido sin especular"

Viejo Verde Rock, la banda nogoyaense que crece en la escena regional

Viejo Verde Rock, la banda nogoyaense que crece en la escena regional

Ultimo Momento
Concordia: policías salvaron la vida de un niño con maniobras de RCP

Concordia: policías salvaron la vida de un niño con maniobras de RCP

Brian Duarte: Saldremos a buscar el partido sin especular

Brian Duarte: "Saldremos a buscar el partido sin especular"

Viejo Verde Rock, la banda nogoyaense que crece en la escena regional

Viejo Verde Rock, la banda nogoyaense que crece en la escena regional

Mujer se descompensó al volante y chocó en el Túnel Subfluvial

Mujer se descompensó al volante y chocó en el Túnel Subfluvial

Suspendieron la función de Enhumoradísimo en el Teatro 3 de Febrero

Suspendieron la función de "Enhumoradísimo" en el Teatro 3 de Febrero

Policiales
Concordia: policías salvaron la vida de un niño con maniobras de RCP

Concordia: policías salvaron la vida de un niño con maniobras de RCP

Mujer se descompensó al volante y chocó en el Túnel Subfluvial

Mujer se descompensó al volante y chocó en el Túnel Subfluvial

Despiste y vuelco en la ex Ruta 131: el conductor sufrió traumatismos

Despiste y vuelco en la ex Ruta 131: el conductor sufrió traumatismos

Santa Cruz: un médico entrerriano falleció al caer de un mirador

Santa Cruz: un médico entrerriano falleció al caer de un mirador

Condenan a un hombre a 20 años de prisión efectiva por abuso sexual

Condenan a un hombre a 20 años de prisión efectiva por abuso sexual

Ovación
Brian Duarte: Saldremos a buscar el partido sin especular

Brian Duarte: "Saldremos a buscar el partido sin especular"

Los entrerrianos cierran la fase regular del Torneo Regional del Litoral

Los entrerrianos cierran la fase regular del Torneo Regional del Litoral

Paraná recibe la 31ª edición del Torneo Eduardo Uranga

Paraná recibe la 31ª edición del Torneo Eduardo Uranga

Torneo Oficial de Damas: se juegan las semifinales de la Zona Ascenso

Torneo Oficial de Damas: se juegan las semifinales de la Zona Ascenso

Duelo cargado de emociones para Boca en La Bombonera

Duelo cargado de emociones para Boca en La Bombonera

La provincia
Peregrinación de los Pueblos: miles de fieles avanzan bajo el lema Con María, peregrinos de esperanza

Peregrinación de los Pueblos: miles de fieles avanzan bajo el lema "Con María, peregrinos de esperanza"

Campaña del Banco de Alimentos de Paraná que multiplica platos de comida y compromiso social

Campaña del Banco de Alimentos de Paraná que multiplica platos de comida y compromiso social

Paraná: el MST-Nueva Izquierda invita a una charla para dar a conocer sus propuestas

Paraná: el MST-Nueva Izquierda invita a una charla para dar a conocer sus propuestas

La nueva empresa de colectivos recibió más de 320 currículums en pocos días

La nueva empresa de colectivos recibió más de 320 currículums en pocos días

Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

Charlas abiertas sobre aprendizaje, multitasking y salud mental

Dejanos tu comentario