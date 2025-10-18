Brian Duarte: "Saldremos a buscar el partido sin especular"

El paranaense Brian Duarte jugará la final del Federal A este domingo, cuando su equipo, Ciudad de Bolívar, se medirá con Atlético de Rafaela por el ascenso.

De no mediar una lesión de último momento o alguna sorpresa en la disposición táctica, el delantero paranaense Brian Duarte será uno de los 22 futbolistas que este domingo iniciarán el partido en el Estadio Único de San Nicolás, donde Ciudad de Bolívar y Atlético de Rafaela disputarán la final del Federal A, por el ascenso a la Primera Nacional.

Tako Duarte, de 26 años, viene teniendo una gran temporada en el equipo bonaerense y quiere coronarlo con la consagración en la tercera categoría del fútbol argentino.

En la previa del choque entre las Águilas y la Crema, el atacante atendió el llamado de UNO.

“Con mis compañeros estamos ansiosos esperando que llegue el domingo. Será un partido muy importante para nosotros y para la ciudad, que es chica y en el deporte es más conocida por el vóley (NdeR: Ciudad de Bolívar ha ganado 16 títulos nacionales y dos internacionales, siendo uno de los máximos exponentes de la disciplina en el país), por lo que sería muy lindo para todos llegar a la segunda división del fútbol argentino. Estamos en el lugar en el que todos los equipos que disputaron el torneo quisieran estar, lo que nos pone muy contentos, pero sabemos que todavía nos queda dar un paso más y nos estamos preparando para ello. En lo personal siento que es muy importante poder jugar esta final porque si bien me tocó ascender con Deportivo Madryn y fue muy lindo, no pude jugar tanto como ahora, por lo que lo estoy viviendo de una manera especial”, fueron las primeras palabras del jugador, que luego remarcó lo hecho por su equipo y por él: “En Monte Maíz fue difícil porque había mucho viento. Cuando, salimos de la cancha, la policía no estaba y nos agarraron los barras de ellos. Se habló mucho de ese partido porque se ha formado una especie de clásico entre Ciudad y Argentino, ya que hace varios años que los equipos se vienen cruzando. Pudimos imponernos y estamos en la final. Yo estoy feliz porque vengo haciendo goles que sirven para que al equipo le vaya bien. Marqué en la revancha contra Monte Maíz y también en la vuelta de los cuartos de final, contra San Martín de Formosa”.

Brian Duarte Brian Duarte marcó en cuartos y semifinales. ¿Repetirá en la final?

Ahora se viene la final a partido único, en la que los equipos no podrán dejar detalle suelto al azar y cualquier error podría tirar por la borda todo el esfuerzo hecho a lo largo del año.

“Ambos equipos nos jugaremos el todo por el todo. Como lo venimos haciendo a lo largo del campeonato, saldremos a buscar el partido sin especular aunque tratando de ser inteligentes. Ellos tienen jugadores de experiencia, algunos con pasado en Primera, y son un equipo con mucha historia que hasta hace pocos años estuvo en Primera, pero confiamos en nosotros”, aseguró.

El equipo que pierda la final tendrá la chance de disputar el segundo ascenso, que se dirime a través de una Reválida con otros equipos que ya habían quedado en el camino.

De todos modos, Duarte no quiere saber nada con eso, ya que considera que el elenco que pierda el domingo quedará muy golpeado para lo que se viene.

“Este es el cuarto año que el club está en el Federal A, y siempre busca ser protagonista –comentó–. En 2023 nos eliminó Sarmiento de Chaco en cuartos de final, en 2024 perdimos las semifinales con Douglas Haig y no queremos que se nos escape esta vez. Sabemos que está la chance del segundo ascenso para el que pierda la final, pero será más difícil porque llegás golpeado y te toca jugar partidos de ida y vuelta otra vez. Nada te garantiza que podés pelear hasta el final el segundo ascenso”.

Molesto por las críticas a Ciudad de Bolívar

Duarte 2

Mucho se ha hablando a lo largo de la competencia que Ciudad de Bolívar ha sido beneficiado por el arbitraje, lo cual no le cae nada bien a Brian, ya que considera que no se valora lo que su equipo demuestra en el rectángulo de juego.

“Nos molesta –dijo al respecto– porque no se muestran imágenes de todos los equipos, de los cuales algunos han sido bastante beneficiados. Tampoco tienen en cuenta cómo hemos jugado los partidos importantes, los goles que marcamos y cómo realizamos las jugadas que terminamos convirtiendo. Si no hubiéramos hecho bien las cosas no podríamos estar peleando el ascenso. Pero más allá de esas cosas que nos molestan, no podemos desviarnos de nuestro objetivo que es el ascenso. Sabemos la clase de equipo que somos, la calidad de jugadores que tenemos, nuestro momento y conocemos lo que hemos hecho para llegar hasta acá. Tratamos de no darle importancia a la gente que quiere sacarnos mérito”.

Brian Duarte, un luchador del fútbol

Duarte Paraná

Duarte se inició en la Escuela de Fútbol Las Águilas que dirigen Cristian Suárez y Gito Retamar, quien luego lo llevó a Atlético Paraná. En el Decano estuvo en el plantel de la Primera Nacional en la temporada 2016-2017 y, tras el descenso, se sumó a Unión de Santa Fe, donde jugó Liga Santafesina y en Reserva.

Sin demasiado lugar en el Tatengue, se fue en búsqueda de oportunidades y fue cedido a préstamo a Deportivo Madryn –integró el plantel que ascendió a la segunda categoría en 2021, aunque no pudo jugar muchos partidos–, Gimnasia y Tiro de Salta y Ciudad de Bolívar, donde tuvo dos ciclos, siendo este último el mejor de su carrera.

Ya desvinculado del club santafesino, sueña con dar el salto de categoría el domingo y consolidarse en los primeros planos del ascenso nacional.

Los paranaenses de Atlético de Rafaela

facundo_affranchino rafaela

Además de Duarte, hay otros jugadores de Paraná que están en condiciones de disputar la final del certamen. Facundo Affranchino (foto), Agustín Pastorelli y Juan Capurro integran el plantel de Atlético de Rafaela, que intentará volver a la Segunda División luego de descender en 2024. Cualquiera que sea el ganador, habrá representantes de la capital entrerriana que festejarán.